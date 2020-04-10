На Пасху будет работать почти весь личный состав полиции

В Министерстве внутренних дел сообщили, что на Пасху в Украине почти все правоохранители будут находиться на работе. Они будут следить за соблюдением карантина.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Юрий Тандит, пишет "Громадское". Важно Коронавирус в Украине: в каких областях рекомендуют не выходить на улицу Он отметил, что на Пасху будет работать практически весь личный состав. В эти выходные и в последующие, через неделю, когда будут проходить все большие праздники, представители Нацполиции и МВД будут на работе,

– рассказал Тандит. Пасха в условиях карантина: главное Власть и настоятели церквей призывают украинцев оставаться дома на Пасху и смотреть онлайн-трансляцию богослужений.

Церковь освобождает верующих на время карантина от обязанности еженедельно и на праздники ходить в храм, исповеди и причастия.

Литургии в храмах будут проводить со священнослужителями, верующими, певцами и т.д., но вместе их может быть не более 10 человек.

Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала