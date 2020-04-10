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      На Пасху будет работать почти весь личный состав полиции

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      Полиция будет работать на Пасху / delo.ua

      В Министерстве внутренних дел сообщили, что на Пасху в Украине почти все правоохранители будут находиться на работе. Они будут следить за соблюдением карантина.

      Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Юрий Тандит, пишет "Громадское".

      Важно Коронавирус в Украине: в каких областях рекомендуют не выходить на улицу

      Он отметил, что на Пасху будет работать практически весь личный состав.

      В эти выходные и в последующие, через неделю, когда будут проходить все большие праздники, представители Нацполиции и МВД будут на работе,
      – рассказал Тандит.

      Пасха в условиях карантина: главное

      • Власть и настоятели церквей призывают украинцев оставаться дома на Пасху и смотреть онлайн-трансляцию богослужений.
      • Церковь освобождает верующих на время карантина от обязанности еженедельно и на праздники ходить в храм, исповеди и причастия.
      • Литургии в храмах будут проводить со священнослужителями, верующими, певцами и т.д., но вместе их может быть не более 10 человек.

      Нові карантинні обмеження
      Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Министерство внутренних дел Полиция Религия Карантин в Украине 2020 Пасха Коронавирус в Украине Новости Украины
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