На Пасху будет работать почти весь личный состав полиции
В Министерстве внутренних дел сообщили, что на Пасху в Украине почти все правоохранители будут находиться на работе. Они будут следить за соблюдением карантина.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Юрий Тандит, пишет "Громадское".
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Он отметил, что на Пасху будет работать практически весь личный состав.
В эти выходные и в последующие, через неделю, когда будут проходить все большие праздники, представители Нацполиции и МВД будут на работе,
– рассказал Тандит.
Пасха в условиях карантина: главное
- Власть и настоятели церквей призывают украинцев оставаться дома на Пасху и смотреть онлайн-трансляцию богослужений.
- Церковь освобождает верующих на время карантина от обязанности еженедельно и на праздники ходить в храм, исповеди и причастия.
- Литургии в храмах будут проводить со священнослужителями, верующими, певцами и т.д., но вместе их может быть не более 10 человек.
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