Коронавирус в Украине: в каких областях рекомендуют не выходить на улицу

Для того, чтобы остановить стремительное распространение коронавируса в Украине, в ряде областей усилят карантинные меры. Говорится о рекомендации не выходить на улицу. Жителям каких областей желательно не выходить на улицу с 11 по 13 апреля – читайте в материале 24 канала.

Решение об усилении карантина было принято на уровне местных областных государственных администраций. По мнению представителей местных властей, такие ограничения позволят выйти из карантина в мае, а не в сентябре, как это прогнозируют.

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В то же время мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что Кабинет Министров рассматривает возможность введения комендантского часа в некоторых регионах из-за распространения COVID-19. Его могут ввести на выходных с 13:00 субботы до 6:00 понедельника. Но согласно украинскому законодательству, для этого нужно ввести чрезвычайное положение.

Киевская область

В Киевской области решили внедрить жесткие правила карантина в выходные дни с 11 по 13 апреля и с 18 по 21 апреля. Вероятно, что патрулирование в этот период тоже будет усилено. Комиссия считает, что эпидемическая ситуация в области ухудшается с каждым днем, сообщает пресс-служба Киевской ОГА в фейсбуке.

Также комиссия рекомендует:

Усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарках и в местах массового пребывания людей;

Усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях;

Ограничить доступ граждан к местам захоронений и с соблюдением правил карантина – не больше, чем по два человека и в защитных масках.

При обнаружении случая коронавируса в трудовом коллективе ввести ограничительные противоэпидемические меры на 14 дней.

Проинформировать жителей области об административной и уголовной ответственности за нарушение санитарных правил и санитарного законодательства.

Рекомендовать гражданам оставаться дома при первых признаках респираторной инфекции и немедленно обращаться за медицинской помощью.

Волынская область

Жителям Волынской области рекомендовали на выходных не выходить на улицу, сообщили в местной ОГА. Об усилении карантинных ограничений в Волынской области сообщил глава ОГА Юрий Погуляйко, отметили в пресс-службе.

С 13:00 субботы до 6:00 понедельника жители области должны оставаться дома и не выходить на улицу. Также в ОГА призвали приобрести необходимые продукты и лекарства заранее.

Погуляйко заявил, что без введения дополнительных ограничений для борьбы с коронавирусом, карантин могут продлить до сентября.

Надеюсь, что волыняне с пониманием отнесутся к вынужденным действиям, которые вводятся в области, чтобы исключить быстрое распространение и массовое заболевание коронавирусной инфекцией. Если население будет продолжать следовать рекомендациям, то из карантина можем выйти в мае, а не в сентябре, как прогнозируют,

– отметил глава облгосадминистрации.

По его словам, на выходных правоохранители будут работать в усиленном режиме.

Закарпатская область

В Закарпатской ОГА жителям области также рекомендовали не выходить из дома с 13 часов 11 апреля до 6 утра 13 апреля.

Да, я понимаю, что в эти праздничные дни мы привыкли посещать гостей, принимать их у себя, выходить на прогулки. Но другого варианта, как быть дома, чтобы остановить массовое распространение пандемии коронавируса, пока нет. И это показывают практики ведущих мировых стран,

– сказал глава Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко.

Он также добавил, что в случае общепринятого празднования Пасхи есть угроза дальнейшего усиления карантинных мер.

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Черновицкая область

В эти выходные на Буковине вводят усиленные карантинные меры. Кроме рекомендации не выходить на улицу, будут действовать и строгие противоэпидемические меры. В частности, с 13:00 субботы до 6:00 понедельника:

не будут работать продуктовые магазины;

заправочные станции будут обслуживать только специальные категории водителей.

О вынужденных мерах безопасности сообщил глава облгосадминистрации Сергей Осачук.

На Буковине обнаружили 379 случаев заболевания COVID-19. В полночь 3 апреля ввели режим запрета въезда и выезда из Черновицкой области. Однако ограничения не касаются транспорта, который обеспечивает жизнедеятельность области.



Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

Ивано-Франковская область

В Ивано-Франковской области дополнительные карантинные ограничения ввели на период 11 – 12 апреля. Соответствующее решение обнародовал временно исполняющий обязанности главы Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив во время брифинга.

Ответственно будем оставаться дома, не будем выходить на улицу. Я надеюсь на ваше понимание,

– отметил он.

Добавим, что на Прикарпатье значительно увеличилось количество инфицированных COVID-19. Область сейчас занимает третью позицию в антирейтинге по Украине. По состоянию на 10 апреля там 254 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции. Также в Ивано-Франковской зафиксировали больше всего смертей от осложнений, вызванных COVID-19.

Обратите внимание! Во Львовской области также рекомендовали усилить карантинные меры. Глава ОГА Максим Козицкий ранее призвал жителей области не выходить без надобности на выходных. Однако магазины продолжают работать, официальных решений нет. В Тернопольской области также отвергли идею ограничения передвижения на выходных.

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