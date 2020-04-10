Коронавірус в Україні: у яких областях рекомендують не виходити на вулицю
Для того, аби зупинити стрімке поширення коронавірусу в Україні, у низці областей посилять карантинні заходи. Мовиться про рекомендацію не виходити на вулиці. Жителям яких областей бажано не виходити на вулицю з 11 по 13 квітня – читайте у матеріалі 24 каналу.
Рішення про посилення карантину ухвалили на рівні місцевих обласних державних адміністрацій. На думку представників місцевої влади, такі обмеження дозволять вийти з карантину у травні, а не у вересні, як це прогнозують.
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Водночас мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що Кабінет Міністрів розглядає ймовірність введення комендантської години у деяких регіонах через поширення COVID-19. Її можуть ввести на вихідних з 13:00 суботи до 6:00 понеділка. Та згідно з українським законодавством, для цього потрібно ввести надзвичайний стан.
Київська область
У Київській області вирішили впровадити жорсткіші правила карантину у вихідні дні з 11 по 13 квітня та з 18 по 21 квітня. Ймовірно, що патрулювання у цей період теж буде посилене. Комісія вважає, що епідемічна ситуація в області погіршується з кожним днем, повідомляє пресслужба Київської ОДА у фейсбуці.
Також комісія рекомендує:
- Посилити контроль дотримання встановлених обмежень на території населених пунктів, в тому числі у парках, лісопарках та в місцях масового перебування людей;
- Посилити контроль виконання обмежувальних заходів у культових спорудах;
- Обмежити доступ громадян до місць поховань та з дотриманням правил карантину – не більш, ніж по двоє людей та у захисних масках.
- При виявленні випадку коронавірусу в трудовому колективі запровадити обмежувальні протиепідемічні заходи на 14 днів;
- Проінформувати мешканців області про адміністративну та кримінальну відповідальності за порушення протиепідемічних правил та санітарного законодавства.
- Рекомендувати громадянам залишатися вдома за перших ознак респіраторної інфекції та негайно звертатися за медичної допомогою.
Волинська область
Жителям Волинської області рекомендували на вихідних не виходити на вулицю, повідомили у місцевій ОДА. Про посилення карантинних обмежень у Закарпатській області повідомив голова ОДА Юрій Погуляйко, зазначили у пресслужбі.
З 13:00 суботи до 6:00 понеділка жителі області мали б залишатися вдома та не виходити на вулицю. Також в ОДА закликали придбати необхідні продукти та ліки завчасно.
Погуляйко заявив, що без введення додаткових обмежень для боротьби з коронавірусом, карантин можуть продовжити до вересня.
Сподіваюся, що волиняни із розумінням поставляться до вимушених дій, які вводяться в області, аби унеможливити швидке розповсюдження та масове захворювання коронавірусною інфекцією. Якщо населення продовжуватиме дотримуватися рекомендацій, то з карантину можемо вийти у травні, а не у вересні, як прогнозують,
– наголосив голова облдержадміністрації.
За його словами, на вихідних правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі.
Закарпатська область
У Закарпатській ОДА жителям області також рекомендували не виходити з дому від 13 години 11 квітня до 6 ранку 13 квітня.
Так, я розумію, що у ці святкові дні ми звикли навідувати гостей, приймати їх у себе, виходити на прогулянки. Та іншого варіанту, як бути вдома, щоб зупинити масове поширення пандемії коронавірусу, поки нема. І це показують практики провідних світових країн,
– сказав очільник Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко.
Він також додав, що у випадку загальноприйнятого святкування Великодня є загроза подальшого посилення карантинних заходів.
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Чернівецька область
Цими вихідними на Буковині вводять посилені карантинні заходи. Окрім рекомендації не виходити на вулицю, діятимуть і суворіші протиепідемічні заходи. Зокрема, з 13:00 суботи до 6:00 понеділка:
- не працюватимуть продуктові магазини;
- заправні станції обслуговуватимуть лише спеціальні категорії водіїв.
Про вимушені заходи безпеки повідомив голова облдержадміністрації Сергій Осачук.
На Буковині виявили 379 випадків захворювання на COVID-19. Опівночі 3 квітня запровадили режим заборони в’їзду та виїзду з Чернівецької області. Однак обмеження не стосуються транспорту, який забезпечує життєдіяльність області.
Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу
Івано-Франківська область
В Івано-Франківській області додаткові карантинні обмеження ввели на період 11 – 12 квітня. Відповідне рішення оприлюднив тимчасовий виконувач обов'язків глави Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів під час брифінгу.
Відповідально залишаймося вдома, не виходьмо на вулицю. Я сподіваюся на ваше розуміння,
– зауважив він.
Додамо, що на Прикарпатті значно збільшилася кількість інфікованих COVID-19. Область зараз посідає третю позицію в антирейтингу по Україні. Станом на 10 квітня там 254 підтверджені випадки коронавірусної інфекції. Також на Івано-Франківщині зафіксували найбільше смертей від ускладнень, спричинених COVID-19.
Зверніть увагу! У Львівській області також рекомендували посилити карантинні заходи. Голова ОДА Максим Козицький раніше закликав жителів області не виходити без потреби на вихідні. Однак магазини продовжують працювати, офіційних рішень немає. У Тернопільській області також відкинули ідею обмеження пересування на вихідні.
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Коронавірус в Україні: головне
- Станом на 10 квітня в Україні зафіксували 2 203 випадків захворювання на коронавірус. На жаль, від недуги померли 69 людей, втім одужати вдалося 61 хворому.
- В Україні триває загальнонаціональний карантин – до 24 квітня, однак його можуть продовжити до початку травня. Крім того, уряд запровадив режим надзвичайної ситуації.
- Найбільше хворих у Чернівецькій області. Там на COVID-19 хворі 379 людей.
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