Коронавірус в Україні: у яких областях рекомендують не виходити на вулицю

Для того, аби зупинити стрімке поширення коронавірусу в Україні, у низці областей посилять карантинні заходи. Мовиться про рекомендацію не виходити на вулиці. Жителям яких областей бажано не виходити на вулицю з 11 по 13 квітня – читайте у матеріалі 24 каналу.

Рішення про посилення карантину ухвалили на рівні місцевих обласних державних адміністрацій. На думку представників місцевої влади, такі обмеження дозволять вийти з карантину у травні, а не у вересні, як це прогнозують.

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Водночас мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що Кабінет Міністрів розглядає ймовірність введення комендантської години у деяких регіонах через поширення COVID-19. Її можуть ввести на вихідних з 13:00 суботи до 6:00 понеділка. Та згідно з українським законодавством, для цього потрібно ввести надзвичайний стан.

Київська область

У Київській області вирішили впровадити жорсткіші правила карантину у вихідні дні з 11 по 13 квітня та з 18 по 21 квітня. Ймовірно, що патрулювання у цей період теж буде посилене. Комісія вважає, що епідемічна ситуація в області погіршується з кожним днем, повідомляє пресслужба Київської ОДА у фейсбуці.

Також комісія рекомендує:

Посилити контроль дотримання встановлених обмежень на території населених пунктів, в тому числі у парках, лісопарках та в місцях масового перебування людей;

Посилити контроль виконання обмежувальних заходів у культових спорудах;

Обмежити доступ громадян до місць поховань та з дотриманням правил карантину – не більш, ніж по двоє людей та у захисних масках.

При виявленні випадку коронавірусу в трудовому колективі запровадити обмежувальні протиепідемічні заходи на 14 днів;

Проінформувати мешканців області про адміністративну та кримінальну відповідальності за порушення протиепідемічних правил та санітарного законодавства.

Рекомендувати громадянам залишатися вдома за перших ознак респіраторної інфекції та негайно звертатися за медичної допомогою.

Волинська область

Жителям Волинської області рекомендували на вихідних не виходити на вулицю, повідомили у місцевій ОДА. Про посилення карантинних обмежень у Закарпатській області повідомив голова ОДА Юрій Погуляйко, зазначили у пресслужбі.

З 13:00 суботи до 6:00 понеділка жителі області мали б залишатися вдома та не виходити на вулицю. Також в ОДА закликали придбати необхідні продукти та ліки завчасно.

Погуляйко заявив, що без введення додаткових обмежень для боротьби з коронавірусом, карантин можуть продовжити до вересня.

Сподіваюся, що волиняни із розумінням поставляться до вимушених дій, які вводяться в області, аби унеможливити швидке розповсюдження та масове захворювання коронавірусною інфекцією. Якщо населення продовжуватиме дотримуватися рекомендацій, то з карантину можемо вийти у травні, а не у вересні, як прогнозують,

– наголосив голова облдержадміністрації.

За його словами, на вихідних правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі.

Закарпатська область

У Закарпатській ОДА жителям області також рекомендували не виходити з дому від 13 години 11 квітня до 6 ранку 13 квітня.

Так, я розумію, що у ці святкові дні ми звикли навідувати гостей, приймати їх у себе, виходити на прогулянки. Та іншого варіанту, як бути вдома, щоб зупинити масове поширення пандемії коронавірусу, поки нема. І це показують практики провідних світових країн,

– сказав очільник Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко.

Він також додав, що у випадку загальноприйнятого святкування Великодня є загроза подальшого посилення карантинних заходів.

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Чернівецька область

Цими вихідними на Буковині вводять посилені карантинні заходи. Окрім рекомендації не виходити на вулицю, діятимуть і суворіші протиепідемічні заходи. Зокрема, з 13:00 суботи до 6:00 понеділка:

не працюватимуть продуктові магазини;

заправні станції обслуговуватимуть лише спеціальні категорії водіїв.

Про вимушені заходи безпеки повідомив голова облдержадміністрації Сергій Осачук.

На Буковині виявили 379 випадків захворювання на COVID-19. Опівночі 3 квітня запровадили режим заборони в’їзду та виїзду з Чернівецької області. Однак обмеження не стосуються транспорту, який забезпечує життєдіяльність області.



Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

Івано-Франківська область

В Івано-Франківській області додаткові карантинні обмеження ввели на період 11 – 12 квітня. Відповідне рішення оприлюднив тимчасовий виконувач обов'язків глави Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів під час брифінгу.

Відповідально залишаймося вдома, не виходьмо на вулицю. Я сподіваюся на ваше розуміння,

– зауважив він.

Додамо, що на Прикарпатті значно збільшилася кількість інфікованих COVID-19. Область зараз посідає третю позицію в антирейтингу по Україні. Станом на 10 квітня там 254 підтверджені випадки коронавірусної інфекції. Також на Івано-Франківщині зафіксували найбільше смертей від ускладнень, спричинених COVID-19.

Зверніть увагу! У Львівській області також рекомендували посилити карантинні заходи. Голова ОДА Максим Козицький раніше закликав жителів області не виходити без потреби на вихідні. Однак магазини продовжують працювати, офіційних рішень немає. У Тернопільській області також відкинули ідею обмеження пересування на вихідні.

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