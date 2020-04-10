Верховна Рада може дозволити обробку персональних даних без згоди особи під час карантину

Верховна Рада може дозволити персональну обробку даних без згоди осіб під час пандемії. Також парламентарі можуть ухвалити процедуру утворення тимчасових закладів охорони здоров'я.

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №3320 "Про внесення змін до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби". Законопроєкт був зареєстрований у парламенті 10 квітня, наразі його опрацьовує профільний комітет.

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Створення спецгоспіталів та обсерваторів

Документ, зокрема, дозволяє під час карантину, в разі потреби, органам місцевої влади створювати спеціалізовані госпіталі та обсерватори. Для таких медзакладів можуть використати приміщення та майно інших закладів та установ. Такі спеціалізовані госпіталі можуть функціонувати без додаткових вимог, зокрема – ліцензій.

Заклади охорони здоров’я зможуть залучати додатково, на умовах контракту, медичних працівників. Якщо медичний працівник на момент укладення контракту має основне місце роботи, то за ним збережеться посада.

Вимоги до обсервації та самоізоляції

Самоізоляції та обсервації, визначає проєкт, підлягають особи, яких визначили в рішенні про встановлення карантину.

Люди, які бажають покинути територію карантину, мають отримати для цього довідку. Її видаватимуть за результатами медичного обстеження.

Громадяни, які перебувають у місцях самоізоляції та обсервації, отримають листок непрацездатності, який буде оплачений згідно з законодавством.

Обробка персональних даних

Законопроєкт також дозволяє на період карантину обробку персональних даних без згоди особи. Зокрема, це – інформація щодо стану здоров'я, місця госпіталізації або самоізоляції, паспортних даних, роботи. Цю інформацію використовуватимуть виключно з метою здійснення протиепідемічних заходів. Протягом 30 днів після закінчення карантину ця інформація буде знеособлена або знищена.

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що наступне позачергове засідання Верховної Ради відбудеться 13 квітня. Головне питання цього засідання – зміни до бюджету, необхідні для подальшої ефективної боротьби України з COVID-19. Законопроєкт №3320 теж очікують у порядку денному.



Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу