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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      На Великдень працюватиме майже весь особовий склад поліції

      - Читать новость на русском
      Поліція працюватиме на Великдень / delo.ua

      У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що на Великдень в Україні майже всі правоохоронці перебуватимуть на роботі. Вони стежитимуть за дотриманням карантину.

      Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Юрій Тандіт, пише "Громадське".

      Важливо Коронавірус в Україні: у яких областях рекомендують не виходити на вулицю

      Він зазначив, що на Великдень працюватиме практично весь особовий склад.

      Цими вихідними та у наступні, через тиждень, коли відбуватимуться всі великі свята, представники Нацполіції та МВС будуть на роботі,
      – розповів Тандіт.

      Великдень в умовах карантину: головне

      • Влада та настоятелі церков закликають українців залишатися вдома на Великдень та дивитись онлайн-трансляції богослужінь.
      • Церква звільняє вірян на час карантину від обов'язку щонеділі та свята ходити до храму, сповіді та причастя.
      • Літургії у храмах будуть проводити зі священнослужителями, вірянами, співцями тощо, але разом їх може бути не більше ніж 10 людей.

      Нові карантинні обмеження
      Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Релігія Міністерство внутрішніх справ Поліція Великдень
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