На Великдень працюватиме майже весь особовий склад поліції

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що на Великдень в Україні майже всі правоохоронці перебуватимуть на роботі. Вони стежитимуть за дотриманням карантину.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Юрій Тандіт, пише "Громадське". Важливо Коронавірус в Україні: у яких областях рекомендують не виходити на вулицю Він зазначив, що на Великдень працюватиме практично весь особовий склад. Цими вихідними та у наступні, через тиждень, коли відбуватимуться всі великі свята, представники Нацполіції та МВС будуть на роботі,

– розповів Тандіт. Великдень в умовах карантину: головне Влада та настоятелі церков закликають українців залишатися вдома на Великдень та дивитись онлайн-трансляції богослужінь.

Церква звільняє вірян на час карантину від обов'язку щонеділі та свята ходити до храму, сповіді та причастя.

Літургії у храмах будуть проводити зі священнослужителями, вірянами, співцями тощо, але разом їх може бути не більше ніж 10 людей.

Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу