На Великдень працюватиме майже весь особовий склад поліції
У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що на Великдень в Україні майже всі правоохоронці перебуватимуть на роботі. Вони стежитимуть за дотриманням карантину.
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Юрій Тандіт, пише "Громадське".
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Він зазначив, що на Великдень працюватиме практично весь особовий склад.
Цими вихідними та у наступні, через тиждень, коли відбуватимуться всі великі свята, представники Нацполіції та МВС будуть на роботі,
– розповів Тандіт.
Великдень в умовах карантину: головне
- Влада та настоятелі церков закликають українців залишатися вдома на Великдень та дивитись онлайн-трансляції богослужінь.
- Церква звільняє вірян на час карантину від обов'язку щонеділі та свята ходити до храму, сповіді та причастя.
- Літургії у храмах будуть проводити зі священнослужителями, вірянами, співцями тощо, але разом їх може бути не більше ніж 10 людей.
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