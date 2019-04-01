В МВД заметили попытки получить доступ к системе ЦИК из России

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о зафиксированных попытках получить доступ к системе Центральной избирательной комиссии с российских IP-адресов.

Об этом он рассказал во время совместного брифинга с главой ЦИК относительно обеспечения законности и правопорядка на избирательных участках.

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Аваков отметил, что МВД активно мониторит ситуацию последние двое суток.

Мы видим попытки с некоторых IP-адресов получить доступ к системе Центральной избирательной комиссии. Эти IP-адреса – и из Российской Федерации, и из тех, которые находятся в Киеве. ЦИК и наши специалисты защищают и блокируют эти адреса, пока нет поводов говорить о возможности дискредитации выборов,

– подчеркнул министр МВД.

И добавил, что на этих выборах Центральной избирательной комиссией впервые в рабочую группу для обеспечения безопасности информационной системы была допущена киберполиция вместе со Службой безопасности и госспецслужбой связи.

Брифинг министра МВД Арсена Авакова и главы Нацполиции Сергея Князева относительно безопасности выборов: видео

Фальсификации в день выборов фиксировали в разных регионах. В первой половине дня больше всего их было в Донецкой области, городе Киеве, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. Также были зафиксированы следующие виды нарушений: незаконная агитация, подкуп избирателей, повреждения бюллетеней, фотографирование бюллетеней, сообщения о заминировании и тому подобное.



Зафиксированные нарушения на выборах-2019