У МВС помітили спроби отримати доступ до системи ЦВК із Росії
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про зафіксовані спроби отримати доступ до системи Центральної виборчої комісії з російських IP-адрес.
Про це він розповів під час спільного брифінгу з головою ЦВК щодо забезпечення законності та правопорядку на виборчих дільницях.
Читайте також: Вибори президента України: які порушення і фальсифікації зафіксували у день голосування
Аваков зазначив, що МВС активно моніторить ситуацію останні дві доби.
Ми бачимо спроби з деяких IP-адрес отримати доступ до системи Центральної виборчої комісії. Ці IP-адреси – і з Російської Федерації, і з тих, які знаходяться в Києві. ЦВК і наші спеціалісти захищають і блокують ці адреси, наразі немає приводів говорити про можливість дискредитації виборів,
– наголосив міністр МВС.
І додав, що на цих виборах Центральною виборчою комісією вперше у робочу групу для забезпечення безпеки інформаційної системи була допущена кіберполіція разом з Службою безпеки та Держспецзв'язком.
Брифінг міністра МВС Арсена Авакова та голови Нацполіції Сергія Князєва щодо безпеки виборів: відео
Фальсифікації у день виборів фіксували у різних регіонах. У першій половині дня найбільше їх було у Донецькій області, місті Києві, Дніпропетровській, Одеській і Харківській областях.
Також були зафіксовані такі види порушень: незаконна агітація, підкуп виборців, пошкодження бюлетенів, фотографування бюлетенів, повідомлення про замінування тощо.
Зафіксовані порушення на виборах-2019