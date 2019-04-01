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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      У МВС помітили спроби отримати доступ до системи ЦВК із Росії

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      У МВС помітили спроби отримати доступ до системи ЦВК із Росії
      У МВС помітили спроби отримати доступ до системи ЦВК із Росії / МВС

      Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про зафіксовані спроби отримати доступ до системи Центральної виборчої комісії з російських IP-адрес.

      Про це він розповів під час спільного брифінгу з головою ЦВК щодо забезпечення законності та правопорядку на виборчих дільницях.

      Читайте також: Вибори президента України: які порушення і фальсифікації зафіксували у день голосування

      Аваков зазначив, що МВС активно моніторить ситуацію останні дві доби.

      Ми бачимо спроби з деяких IP-адрес отримати доступ до системи Центральної виборчої комісії. Ці IP-адреси – і з Російської Федерації, і з тих, які знаходяться в Києві. ЦВК і наші спеціалісти захищають і блокують ці адреси, наразі немає приводів говорити про можливість дискредитації виборів,
      – наголосив міністр МВС.

      І додав, що на цих виборах Центральною виборчою комісією вперше у робочу групу для забезпечення безпеки інформаційної системи була допущена кіберполіція разом з Службою безпеки та Держспецзв'язком.

      Брифінг міністра МВС Арсена Авакова та голови Нацполіції Сергія Князєва щодо безпеки виборів: відео

      Фальсифікації у день виборів фіксували у різних регіонах. У першій половині дня найбільше їх було у Донецькій області, місті Києві, Дніпропетровській, Одеській і Харківській областях.

      Також були зафіксовані такі види порушень: незаконна агітація, підкуп виборців, пошкодження бюлетенів, фотографування бюлетенів, повідомлення про замінування тощо.


      Зафіксовані порушення на виборах-2019

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини Росії Поліція Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков
      Джерело: 24 канал
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