У МВС помітили спроби отримати доступ до системи ЦВК із Росії

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про зафіксовані спроби отримати доступ до системи Центральної виборчої комісії з російських IP-адрес.

Про це він розповів під час спільного брифінгу з головою ЦВК щодо забезпечення законності та правопорядку на виборчих дільницях.

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Аваков зазначив, що МВС активно моніторить ситуацію останні дві доби.

Ми бачимо спроби з деяких IP-адрес отримати доступ до системи Центральної виборчої комісії. Ці IP-адреси – і з Російської Федерації, і з тих, які знаходяться в Києві. ЦВК і наші спеціалісти захищають і блокують ці адреси, наразі немає приводів говорити про можливість дискредитації виборів,

– наголосив міністр МВС.

І додав, що на цих виборах Центральною виборчою комісією вперше у робочу групу для забезпечення безпеки інформаційної системи була допущена кіберполіція разом з Службою безпеки та Держспецзв'язком.

Брифінг міністра МВС Арсена Авакова та голови Нацполіції Сергія Князєва щодо безпеки виборів: відео

Фальсифікації у день виборів фіксували у різних регіонах. У першій половині дня найбільше їх було у Донецькій області, місті Києві, Дніпропетровській, Одеській і Харківській областях. Також були зафіксовані такі види порушень: незаконна агітація, підкуп виборців, пошкодження бюлетенів, фотографування бюлетенів, повідомлення про замінування тощо.



Зафіксовані порушення на виборах-2019