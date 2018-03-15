В МВФ прокомментировали назначение Смолия главой Нацбанка

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман приветствовал назначение Якова Смолия на пост главы Национального банка.

Об этом говорится в заявлении представителя МВФ.

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"Мы приветствуем назначение Якова Смолия председателем Национального банка Украины и рассчитываем на сотрудничество с ним и с возглавляемой им институтом", – заявил Люнгман.

Он также добавил, что в последние годы НБУ значительно продвинулся вперед в вопросах денежно-кредитной политики и оздоровления банковской системы.

"Важно, чтобы НБУ в составе команды высокопрофессиональных специалистов продолжал эти усилия и оставался независимым", – добавил Люнгман.

Напомним, 15 марта Верховная Рада избрала нового председателя Нацбанка Украины. Им стал Яков Смолий. За его кандидатуру проголосовали 247 народных депутатов.