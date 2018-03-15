В МВФ прокоментували призначення Смолія очільником Нацбанку

Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман привітав призначення Якова Смолія на пост глави Національного банку.

Про це йдеться в заяві представника МВФ.

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"Ми вітаємо призначення Якова Смолія головою Національного банку України і розраховуємо на співпрацю з ним та з очолюваною ним інституцією", – заявив Люнгман.

Він також додав, що протягом останніх років НБУ значно просунувся вперед у питаннях грошово-кредитної політики та оздоровлення банківської системи.

"Важливо, щоб НБУ у складі команди високопрофесійних фахівців продовжував ці зусилля і залишався незалежним", – додав Люнгман.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада обрала нового голову Нацбанку України. Ним став Яків Смолій. За його кандидатуру проголосували 247 народних депутатів.