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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

В НАБУ назвали страны, в которых украинские коррупционеры прячут деньги

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Украинские коррупционеры прячут деньги в 23 странах мира
Украинские коррупционеры прячут деньги в 23 странах мира / Фото из открытых источников

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины установили по меньшей мере 23 страны мира на трех континентах, где украинские чиновники реализуют коррупционные схемы в компаниях.

Об этом говорится в отчете НАБУ за первое полугодие 2018 года.

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По состоянию на 30 июня 2018 года более 30 человек, подследственных НАБУ и, по мнению детективов, причастных к злоупотреблениям, скрывающихся от следствия за рубежом. При чем около половины из них, по данным следствия, на территории Российской Федерации. Еще три человека скрываются, вероятно, на временно оккупированных территориях Донецкой области и Автономной Республики Крым,
– говорится в отчете.

В НАБУ отмечают, международное направление является одним из ключевых в работе бюро, поскольку немало коррупционных схем реализуют с участием компаний, зарегистрированных за рубежом.

"По убеждению детективов, упрощенная система регистрации, усложненный порядок раскрытия информации и высокая степень конфиденциальности – ключевые критерии, по которым выбирают место "прописки" таких структур украинские коррупционеры", – добавили в НАБУ.

По данным агентства, ущерб, нанесенный государственным интересам с участием иностранных контрагентов, исчисляются в 1,84 миллиардов гривен, 22,07 миллионов долларов и 12,03 миллионов евро.

Кроме того, по состоянию на 30 июня в международный розыск по инициативе НАБУ объявлен 21 человек.

Теги: Новости России Новости Украины Коррупция Новости политики Деньги НАБУ
Источник: 24 Канал
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