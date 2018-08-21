В НАБУ назвали страны, в которых украинские коррупционеры прячут деньги

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины установили по меньшей мере 23 страны мира на трех континентах, где украинские чиновники реализуют коррупционные схемы в компаниях.

Об этом говорится в отчете НАБУ за первое полугодие 2018 года.

Читайте также: Топ коррупционных дел Украины, которые не дошли до приговора

По состоянию на 30 июня 2018 года более 30 человек, подследственных НАБУ и, по мнению детективов, причастных к злоупотреблениям, скрывающихся от следствия за рубежом. При чем около половины из них, по данным следствия, на территории Российской Федерации. Еще три человека скрываются, вероятно, на временно оккупированных территориях Донецкой области и Автономной Республики Крым,

– говорится в отчете.

В НАБУ отмечают, международное направление является одним из ключевых в работе бюро, поскольку немало коррупционных схем реализуют с участием компаний, зарегистрированных за рубежом.

"По убеждению детективов, упрощенная система регистрации, усложненный порядок раскрытия информации и высокая степень конфиденциальности – ключевые критерии, по которым выбирают место "прописки" таких структур украинские коррупционеры", – добавили в НАБУ.

По данным агентства, ущерб, нанесенный государственным интересам с участием иностранных контрагентов, исчисляются в 1,84 миллиардов гривен, 22,07 миллионов долларов и 12,03 миллионов евро.

Кроме того, по состоянию на 30 июня в международный розыск по инициативе НАБУ объявлен 21 человек.