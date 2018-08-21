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У НАБУ назвали країни, в яких українські корупціонери ховають гроші

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Українські корупціонери ховають гроші у 23 країнах світу
Українські корупціонери ховають гроші у 23 країнах світу / Фото з відкритих джерел

Детективи Національного антикорупційного бюро України встановили щонайменше 23 країни світу на трьох континентах, де українські можновладці реалізують корупційні схеми в компаніях.

Про це йдеться у звіті НАБУ за перше півріччя 2018 року.

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Станом на 30 червня 2018 року понад 30 осіб, підслідних НАБУ та, на думку детективів, причетних до зловживань, переховуються від слідства за кордоном. При чому близько половини з них, за даними слідства, – на території Російської Федерації. Ще три особи переховуються, ймовірно, на тимчасово окупованих територіях Донецької області та Автономної Республіки Крим,
– йдеться у звіті.

У НАБУ зазначають, міжнародний напрямок є одним із ключових в роботі бюро, оскільки чимало корупційних схем реалізують за участі компаній, зареєстрованих за кордоном.

"На переконання детективів, спрощена система реєстрації, ускладнений порядок розкриття інформації та високий ступінь конфіденційності – ключові критерії, за якими обирають місце "прописки" таких структур українські корупціонери", – додали в НАБУ.

За даними агентства, збитки, завдані державним інтересам за участю іноземних контрагентів, обчислюються у 1,84 мільярдів гривень, 22,07 мільйонів доларів та 12,03 мільйонів євро.

Крім того, станом на 30 червня в міжнародний розшук за ініціативи НАБУ оголошено 21 особу.

Теги: Новини Росії Новини України Корупція Новини політики НАБУ Гроші
Джерело: 24 Канал
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