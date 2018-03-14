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В Нацбанке назвали дату, когда бумажные гривны заменят на монеты

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НБУ презентовал монеты номиналом 1,2,5 и 10 гривен
НБУ презентовал монеты номиналом 1,2,5 и 10 гривен / epravda.com.ua

В Украине с 27 апреля 2018 введут в обращение новые монеты номиналом в 1 и 2 гривны, а 5 и 10 гривен появятся в обращении в 2019-2020 годах.

Об этом рассказал во время презентации новых оборотных монет и.о. главы Нацбанка Яков Смолий, сообщает журналист "24 Канала" Леся Выговская.

Как известно, 12 марта Национальный банк Украины анонсировал, что постепенно будет заменять банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен на монеты соответствующих номиналов.

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"Украина получит новые монеты номиналом в 1 и 2 гривны 27 апреля 2018 года, 5 и 10 гривен появятся в обращении в 2019-2020 годах (по отдельному решению НБУ)", – сказал Смолий.

По его словам, Нацбанк не будет изымать из обращения банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн специально, однако прекратит печатать их и пополнять ими денежный оборот. Уже через несколько лет эти купюры будут изымать как изношенные.

Кроме того, Смолий уточнил, что с 1 июля в Украине будут введены правила округления общей суммы покупки в чеке. Кроме того, с этой даты Нацбанк прекратит чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.

"Правила округления действуют при отсутствии монет и у покупателя, и у продавца. При безналичных расчетах округления не будет осуществляться", – добавил Смолий.

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Как сообщает пресс-служба НБУ, на новых монетах будут изображены выдающиеся украинцы.

"Новые оборотные монеты будут иметь серебристый цвет, будут небольшими, легкими и удобными для расчетов. Работая над дизайном, мы решили быть последовательными и сохранить портреты выдающихся украинских личностей, которые изображены на соответствующих банкнотах. На реверсе монеты номинальной стоимостью 1 грн изображен портрет князя Владимира Великого , 2 грн – князя Ярослава Мудрого, 5 грн – гетмана Богдана Хмельницкого, 10 грн – гетмана Ивана Мазепы", – сказал директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.


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Новые монеты в обращение введут с 27 апреля 2018 года


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Теги: Новости Украины НБУ Деньги
Источник: 24 Канал
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