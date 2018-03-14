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У Нацбанку назвали дату, коли паперові гривні замінять на монети

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НБУ презентував монети номіналом 1,2,5 та 10 гривень
НБУ презентував монети номіналом 1,2,5 та 10 гривень / epravda.com.ua

В Україні з 27 квітня 2018 року введуть в обіг нові монети номіналом в 1 та 2 гривні, а 5 та 10 гривень з'являться у обігу у 2019-2020 роках.

Про це розповів під час презентації нових обігових монет в.о. голови Нацбанку Яків Смолій, повідомляє журналіст "24 Каналу" Леся Виговська.

Як відомо, 12 березня Національний банк України анонсував, що поступово замінюватиме банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень на монети відповідних номіналів.

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"Україна отримає нові монети номіналом в 1 та 2 гривні 27 квітня 2018 року, 5 та 10 гривень з'являться у обігу у 2019-2020 роках (за окремим рішенням НБУ)", – сказав Смолій.

За його словами, Нацбанк не вилучатиме з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 грн спеціально, проте припинить друкувати їх та поповнювати ними грошовий обіг. Уже через кілька років ці купюри вилучатимуть як зношені.

Окрім того, Смолій уточнив, що з 1 липня в Україні будуть запроваджені правила заокруглення загальної суми покупки у чеку. Крім того, з цієї дати Нацбанк припинить карбувати монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок.

"Правила заокруглення діють у разі відсутності монет і у покупця, і у продавця. Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься", – додав Смолій.

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Як повідомляє прес-служба НБУ, на нових монетах будуть зображені видатні українці.

"Нові обігові монети матимуть сріблястий колір, будуть невеликими, легкими та зручними для розрахунків. Працюючи над дизайном, ми вирішили бути послідовними та зберегти портрети видатних українських особистостей, які зображені на відповідних банкнотах. На реверсі монети номінальною вартістю 1 грн зображено портрет князя Володимира Великого; 2 грн – князя Ярослава Мудрого; 5 грн – гетьмана Богдана Хмельницького; 10 грн – гетьмана Івана Мазепи", – сказав директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.


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Теги: Новини України НБУ Гроші
Джерело: 24 Канал
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