В Нацгвардии опровергли громкое заявление главы Волынского облсовета о прослушивании здания

Найденный на крыше здания Волынского областного совета чемодан с аппаратурой не имеет никакого отношения к прослушиванию. Депутаты забыли, что давали разрешение на установку оборудования Нацгвардии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Нацгвардии Вадим Голуб.

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В Волынском облсовете забыли, что давали разрешение на установку оборудования Нацгвардии. Но мы помним, как это было. На самом деле, обнаруженное оборудование является ретранслятором и предназначено для усиления связи между портативными радиостанциями. Это подтвердили в Главном управлении Национальной полиции в Волынский области,

– написал Голуб.

Спикер Нацгвардии добавил, что оборудование принадлежит военной части Национальной гвардии и было установлено еще в 2016 году с соответствующего разрешения первого заместителя главы Волынского областного совета.

Напомним, председатель Волынского областного совета Игорь Палица сообщил о найденном на крыше облсовета чемодане с аппаратурой для прослушивания. В полиции отреклись от этого предмета. Игорь Палица призвал главу УСБУ разобраться в этой ситуации, так как, по его мнению, устройство могли использовать для прослушиваний российские захватчики.