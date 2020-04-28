В начале мая правительство утвердит постановление о выходе из карантина, – Шмыгаль

На следующей неделе Кабмин планирует утвердить постановление о том, как будут проходить первые этапы выхода из карантина. Правительство ожидает пика заболевания с 3 по 8 мая.

Украина завершает подготовку медицинской системы к прохождению пика заболеваемости и готова к следующему шагу – стабилизации экономической ситуации. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время заседания Совета по вопросам экономического развития Украины, информирует пресс-служба Кабмина.

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У Правительства есть план послаблений. И мы утвердим, как именно будут внедрены первые этапы, чтобы и бизнес, и граждане имели возможность подготовиться к этому заранее,

– сказал Шмыгаль.

По его словам, следующий пик заболеваемости, если он будет, медицинская система встретит подготовленной.

По данным главы правительства, рынок насыщен средствами индивидуальной защиты, больницы готовы, а люди дисциплинированы в том, чтобы соблюдать санитарные нормы.

Что предусматривают 5 этапов выхода из карантина

Премьер Денис Шмыгаль ранее назвал условия выхода из карантина, а также этапность.

Первый этап. Открытие парков и скверов, заведений торговли небытовыми товарами, части сферы услуг. Люди смогут выйти на работу.

Второй этап. Восстановление бытового обслуживания населения, работы учреждений общественного питания в формате "с собой", спортивных залов и фитнес-центров.

Третий этап. Заработают: спортивные и детские площадки, метро (только спецперевозки), междугородное транспортное сообщение в пределах области. ТРЦ без развлекательных зон, театры и кинотеатры, хостелы, санатории, базы отдыха, заведения общепита с посетителями.

Четвертый этап. Возобновит работу: метро и общественный транспорт, ТРЦ, спортзалы, учреждения культуры, учебные заведения, плановая медицинская и стоматологическая помощь.

Пятый этап предусматривает прекращение внутренней передачи вируса. После этого отменят другие ограничения, кроме установленных местными властями.



5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала