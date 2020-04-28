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      В начале мая правительство утвердит постановление о выходе из карантина, – Шмыгаль

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      Украина будет выходить из карантина в мае
      Украина будет выходить из карантина в мае / Кабмин

      На следующей неделе Кабмин планирует утвердить постановление о том, как будут проходить первые этапы выхода из карантина. Правительство ожидает пика заболевания с 3 по 8 мая.

      Украина завершает подготовку медицинской системы к прохождению пика заболеваемости и готова к следующему шагу – стабилизации экономической ситуации. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время заседания Совета по вопросам экономического развития Украины, информирует пресс-служба Кабмина.

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      У Правительства есть план послаблений. И мы утвердим, как именно будут внедрены первые этапы, чтобы и бизнес, и граждане имели возможность подготовиться к этому заранее,
      – сказал Шмыгаль.

      По его словам, следующий пик заболеваемости, если он будет, медицинская система встретит подготовленной.

      По данным главы правительства, рынок насыщен средствами индивидуальной защиты, больницы готовы, а люди дисциплинированы в том, чтобы соблюдать санитарные нормы.

      Что предусматривают 5 этапов выхода из карантина

      Премьер Денис Шмыгаль ранее назвал условия выхода из карантина, а также этапность.

      • Первый этап. Открытие парков и скверов, заведений торговли небытовыми товарами, части сферы услуг. Люди смогут выйти на работу.
      • Второй этап. Восстановление бытового обслуживания населения, работы учреждений общественного питания в формате "с собой", спортивных залов и фитнес-центров.
      • Третий этап. Заработают: спортивные и детские площадки, метро (только спецперевозки), междугородное транспортное сообщение в пределах области. ТРЦ без развлекательных зон, театры и кинотеатры, хостелы, санатории, базы отдыха, заведения общепита с посетителями.
      • Четвертый этап. Возобновит работу: метро и общественный транспорт, ТРЦ, спортзалы, учреждения культуры, учебные заведения, плановая медицинская и стоматологическая помощь.
      • Пятый этап предусматривает прекращение внутренней передачи вируса. После этого отменят другие ограничения, кроме установленных местными властями.

      вихід з карантину
      5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Здоровье Коронавирус в Украине Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины Карантин в Украине 2020
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