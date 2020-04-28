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      На початку травня уряд затвердить постанову про вихід з карантину, – Шмигаль

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      Україна виходитиме з карантину в травні
      Україна виходитиме з карантину в травні / Кабмін

      Наступного тижня Кабмін планує затвердити постанову про те, як відбуватимуться перші етапи виходу з карантину. Уряд очікує піку захворювання з 3 по 8 травня.

      Україна завершує підготовку медичної системи до проходження піку захворюваності та готова до наступного кроку – стабілізації економічної ситуації. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання Ради з питань економічного розвитку України, інформує пресслужба Кабміну.

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      В Уряду є план послаблень. І ми затвердимо, як саме будуть впроваджені перші етапи, щоб і бізнес, і громадяни мали змогу підготуватись до цього заздалегідь,
      – сказав Шмигаль.

      За його словами, наступний пік захворюваності, якщо він буде, медична система зустріне підготовленою.

      За даними глави уряду, ринок насичений засобами індивідуального захисту, лікарні готові, а люди дисципліновані в тому, щоб дотримуватись санітарних норм.

      Що передбачають 5 етапів виходу з карантину

      Прем’єр Денис Шмигаль раніше назвав умови виходу з карантину, а також етапність.

      • Перший етап. Відкриття парків та скверів, закладів торгівлі непобутовими товарами, частини сфери послуг. Люди зможуть вийти на роботу.
      • Другий етап. Відновлення побутового обслуговування населення, роботи закладів громадського харчування у форматі "з собою", спортивних залів і фітнес-центрів.
      • Третій етап. Запрацюють: спортивні і дитячі майданчики, метро (лише спецперевезення), міжміське транспортне сполучення у межах області. ТРЦ без розважальних зон, театри та кінотеатри, хостели, санаторії, бази відпочинку, заклади громадського харчування з відвідувачами.
      • Четвертий етап. Відновить роботу: метро і громадський транспорт, ТРЦ, спортзали, заклади культури, заклади освіти, планова медична та стоматологічна допомога.
      • П'ятий етап передбачає припинення внутрішньої передачі вірусу. Після цього скасують інші обмеження, крім встановлених місцевою владою.

      вихід з карантину
      5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України Карантин в Україні 2020 Новини політики
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