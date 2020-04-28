На початку травня уряд затвердить постанову про вихід з карантину, – Шмигаль

Наступного тижня Кабмін планує затвердити постанову про те, як відбуватимуться перші етапи виходу з карантину. Уряд очікує піку захворювання з 3 по 8 травня.

Україна завершує підготовку медичної системи до проходження піку захворюваності та готова до наступного кроку – стабілізації економічної ситуації. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання Ради з питань економічного розвитку України, інформує пресслужба Кабміну.

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В Уряду є план послаблень. І ми затвердимо, як саме будуть впроваджені перші етапи, щоб і бізнес, і громадяни мали змогу підготуватись до цього заздалегідь,

– сказав Шмигаль.

За його словами, наступний пік захворюваності, якщо він буде, медична система зустріне підготовленою.

За даними глави уряду, ринок насичений засобами індивідуального захисту, лікарні готові, а люди дисципліновані в тому, щоб дотримуватись санітарних норм.

Що передбачають 5 етапів виходу з карантину

Прем’єр Денис Шмигаль раніше назвав умови виходу з карантину, а також етапність.

Перший етап. Відкриття парків та скверів, закладів торгівлі непобутовими товарами, частини сфери послуг. Люди зможуть вийти на роботу.

Відкриття парків та скверів, закладів торгівлі непобутовими товарами, частини сфери послуг. Люди зможуть вийти на роботу. Другий етап. Відновлення побутового обслуговування населення, роботи закладів громадського харчування у форматі "з собою", спортивних залів і фітнес-центрів.

Відновлення побутового обслуговування населення, роботи закладів громадського харчування у форматі "з собою", спортивних залів і фітнес-центрів. Третій етап. Запрацюють: спортивні і дитячі майданчики, метро (лише спецперевезення), міжміське транспортне сполучення у межах області. ТРЦ без розважальних зон, театри та кінотеатри, хостели, санаторії, бази відпочинку, заклади громадського харчування з відвідувачами.

Запрацюють: спортивні і дитячі майданчики, метро (лише спецперевезення), міжміське транспортне сполучення у межах області. ТРЦ без розважальних зон, театри та кінотеатри, хостели, санаторії, бази відпочинку, заклади громадського харчування з відвідувачами. Четвертий етап. Відновить роботу: метро і громадський транспорт, ТРЦ, спортзали, заклади культури, заклади освіти, планова медична та стоматологічна допомога.

Відновить роботу: метро і громадський транспорт, ТРЦ, спортзали, заклади культури, заклади освіти, планова медична та стоматологічна допомога. П'ятий етап передбачає припинення внутрішньої передачі вірусу. Після цього скасують інші обмеження, крім встановлених місцевою владою.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу