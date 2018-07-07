В Национальной полиции наградили лучших следователей: фото и видео

В субботу, 7 июля, во время подведения итогов работы Главного Следственного Управления за полгода, Сергей Князев отметил лучших полицейских. Также следователей поздравили заместители Главы Нацполиции Виталий Невгад и Игорь Клименко.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

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Отмечается, что следователи со всей страны получили ведомственные награды и специальные звания в порядке поощрения.

Подведение итогов не должно нести в себе только критические замечания. Поэтому сегодня мы отметим лучших. Именно от вашего труда зависит конечный результат работы полиции в целом. Поэтому добросовестно несите службу, завершайте производства, расследуйте и притягивайте преступников к ответственности,

– отметил Сергей Князев.

Заместитель Главы Национальной полиции Виталий Невгад обратил внимание на то, что главной оценкой работы следователей является оценка общества.

"Важно, чтобы общество видело результаты вашей работы, чувствовало, что вы можете защитить и обеспечить их права", – подчеркнул начальник Главного Следственного Управления.

Также полицейские почтили минутой молчания память убитого два дня назад коллеги – Дмитрия Глушака.

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