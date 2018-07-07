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У Національній поліції нагородили кращих слідчих: фото та відео

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У суботу, 7 липня, під час підбиття підсумків роботи Головного Слідчого Управління за півроку, Сергій Князєв відзначив кращих поліцейських. Також слідчих привітали заступники Голови Нацполіції Віталій Невгад та Ігор Клименко.

Про це повідомлено на сайті Національної поліції.

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Зазначається, що слідчі зі всієї країни отримали відомчі відзнаки та спеціальні звання у порядку заохочення.

Підбиття підсумків не має нести в собі тільки критичні зауваження. Тому сьогодні ми відзначимо кращих. Саме від вашої праці залежить кінцевий результат роботи поліції в цілому. Відтак сумлінно несіть службу, завершуйте провадження, розслідуйте та притягуйте злочинців до відповідальності,
– зазначив Сергій Князєв.

Заступник Голови Національної поліції Віталій Невгад звернув увагу на те, що головною оцінкою роботи слідчих є оцінка суспільства. 

"Важливо, щоб суспільство бачило результати вашої роботи, відчувало, що ви можете захистити та забезпечити їхні права", – наголосив начальник Головного Слідчого Управління.

Також поліцейські вшанували хвилиною мовчання пам'ять вбитого два дні тому колеги – Дмитра Глушака.

Дивіться відео: Голова нацполіції нагородив кращих слідчих

 

Теги: Новини України Фотоновини Поліція
Джерело: 24 Канал
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