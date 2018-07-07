В Миколаєві затримали посадовця "Укртрансбезпеки" за вимагання чималого хабара в автоперевізника

Правоохоронці затримали за вимагання хабарів в автоперевізників і одержання неправомірної вигоди заступника начальника управління "Укртрансбезпеки" в Миколаївській області.

Про це повідомляє прес-служба НПУ.

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За інформацією НПУ, посадовець вимагав від представника автоперевізника 40 тисяч гривень за "невжиття заходів адміністративного реагування та неперешкоджання підприємницькій діяльності в майбутньому".

У п’ятницю, 6 липня, під час неправомірної вигоди фігуранта було затримано. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.



Вилучені кошти під час затримання