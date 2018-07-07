В Николаеве задержали чиновника "Укртрансбезпекы" за вымогательство взятки у автоперевозчика

Правоохранители задержали за вымогательство взяток у автоперевозчиков и получение неправомерной выгоды заместителя начальника управления "Укртрансбезпекы" в Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

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По информации НПУ, чиновник требовал от представителя автоперевозчика 40 тысяч гривен за "непринятие мер административного реагирования и непрепятствование предпринимательской деятельности в будущем".



В пятницу, 6 июля, во время неправомерной выгоды фигурант был задержан. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.



Изъятые средства при задержании