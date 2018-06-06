В Нацполиции хотят провести исследование и проверить, доверяют ли украинцы правоохранителям

В июле полицейские объявят тендер на изучение уровня доверия людей к своей работе. С помощью опроса правоохранители хотят определить эффективность работы руководителей территориальных подразделений Нацполиции.

Об этом во время ведомственной видеоселекторного совещания заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает пресс-служба ведомства.

Читайте также: В Польше существенно возросла неприязнь к украинцам и немцам

Уже в июле объявляем и до ноября проведем тендер на социальный опрос населения. Его цель – выяснить уровень доверия граждан к полиции. Это единственный критерий, который даст нам возможность оценить деятельность полиции и построить дальнейший план работы ведомства,

– сообщил глава Национальной полиции.

По его словам, установлено несколько направлений оценки работы полиции.

Уровень доверия населения к ней определен как основной критерий оценки. Так, с целью реализации этого принципа в феврале этого года высшие учебные заведения социологии разработали опросник для граждан. Он поможет установить уровень доверия украинцев к работе полицейских.