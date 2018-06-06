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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Нацполіції хочуть провести дослідження та перевірити, чи довіряють українці правоохоронцям

129 Читать новость на русском
У поліції хочуть дізнатися, чи довіряють їм люди
У поліції хочуть дізнатися, чи довіряють їм люди / 24 канал

У липні поліцейські оголосить тендер на вивчення рівня довіри людей до своєї роботи. За допомогою опитування правоохоронці хочуть визначити ефективність роботи керівників територіальних підрозділів Нацполіції.

Про це під час відомчої відеоселекторної наради заявив очільник Національної поліції Сергій Князєв, передає прес-служба відомства. 

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Вже у липні оголошуємо і до листопада проведемо тендер на соціальне опитування населення. Його мета – з'ясувати рівень довіри громадян до поліції. Це єдиний критерій, який дасть нам змогу оцінити діяльність поліції та побудувати подальший план роботи відомства,
– повідомив глава Національної поліції.

За його словами, встановлено декілька напрямів оцінювання роботи поліції.

Рівень довіри населення до неї визначений як основний критерій оцінки. Так, з метою реалізації цього принципу в лютому цього року вищі навчальні заклади соціології розробили опитувальник для громадян. Він допоможе встановити рівень довіри українців до роботи поліцейських.

 

Теги: Новини України Новини політики Поліція дослідження Сергій Князєв
Джерело: 24 канал
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