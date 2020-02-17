В "Нафтогазе" сделали прогноз по добыче газа в Украине

Укргаздобыча – крупнейшая газодобывающая компания Украины – до конца 2020 года существенно не изменит объемы добычи газа. Сейчас газовые месторождения истощены.

"Нафтогаз" отмечает провал программы наращивания собственной добычи газа до 2020 года. Об этом сообщил глава газового бизнеса "Нафтогаза" Андрей Фаворов в комментарии "НВ".

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Фаворов отметил, что большинство газовых месторождений Укргаздобычи эксплуатируются с 1960-1979-х годов и в настоящее время почти полностью истощены.

В ближайшие годы добыча государственной компанией Укргаздобыча останется на стабильном уровне. Это в лучшем случае,

– отметил он.

Новых месторождений Укргаздобыча не бурит, поскольку не получает соответствующих разрешений от государства.

В соответствии с программой наращивания добычи газа до 2020 года, в этом году Украина должна потребить 27,5 миллиарда кубометров газа. Столько же газа должны добыть для того, чтобы отказаться от импорта.

На самом деле объемы потребления ожидаются на уровне 29,3 миллиарда кубометров, собственная добыча – 20,5 миллиарда кубометров, импорт составит 8,8 миллиарда кубометров.

Интересно. В 2019 году добыча газа в Украине уменьшилась на 1,4%, а добыча нефти увеличилась на 5,7%. "Укргаздобыча" проводит разведку новых участков, а 5 крупнейших газовых месторождений госпредприятия истощены более чем на 80%.

Отметим, премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал, что правительство будет работать над увеличением добычи газа. Для этого уже упростили разрешительные процедуры, внедрили е-аукционы и разработали законодательные изменения.