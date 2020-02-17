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      У "Нафтогазі" зробили прогноз щодо видобутку газу в Україні

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      У Нафтогазі розповіли чому в найближчі роки видобуток газу в Україні не буде рости / 24 канал

      Укргазвидобування – найбільша газодобувна компанія України – до кінця 2020 року суттєво не змінить обсяги видобутку газу. Наразі газові родовища виснажені.

      "Нафтогаз" констатує провал програми нарощення власного видобутку газу до 2020 року. Про це повідомив голова газового бізнесу "Нафтогазу" Андрій Фаворов у коментарі "НВ".

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      Фаворов зазначив, що більшість газових родовищ Укргазвидобування експлуатуються з 1960-1979-х років і наразі майже повністю виснажені.

      В найближчі роки видобуток державною компанією Укргазвидобування залишиться на стабільному рівні. Це в кращому випадку,
      – зазначив він.

      Нових родовищ Укргазвидобування не пробурює, оскільки не отримує відповідних дозволів від держави.

      • Відповідно до програми нарощення видобутку газу до 2020 року, цьогоріч Україна мала спожити 27,5 мільярда кубометрів газу. Стільки ж газу мали видобути для того, аби відмовитися від імпорту.
      • Насправді обсяги споживання очікуються на рівні 29,3 мільярда кубометрів, власний видобуток – 20,5 мільярда кубометрів, імпорт складе 8,8 мільярда кубометрів.

      Цікаво. У 2019 році видобуток газу в Україні зменшився на 1,4%, а видобуток нафти збільшився на 5,7%. "Укргазвидобування" проводить розвідку нових ділянок, а 5 найбільших газових родовищ держпідприємства виснажені на понад 80%.

      Зазначимо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував, що уряд буде працювати над збільшенням видобутку газу. Для цього вже спростили дозвільні процедури, впровадили е-аукціони та розробили законодавчі зміни.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Тарифи на газ Нафтогаз Газ Новини політики
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