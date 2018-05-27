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В НАТО обнародовали доклад о вмешательстве России в избирательные процессы стран Альянса

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Россия использует соцсети для вмешательства в избирательный процесс
Россия использует соцсети для вмешательства в избирательный процесс

В НАТО в Комитете по вопросам науки и технологий представили доклад "Вмешательство России в процессы выборов и референдумов в государствах-членах НАТО".

Автором документа выступила Сюзан Дэвис, которая привела достаточно полную картину вмешательства России в процессы народного волеизъявления в государствах-членах Альянса на протяжении последних нескольких лет.

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Как пишет председатель парламентской делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз, путем такого вмешательства Россия преследует несколько целей:

обострение уже существующей в обществах этих стран социальной напряженности;
подрыв доверия граждан к либеральным демократическим институтам;
продвижения личностей и политических групп, которые рассматриваются ею как доступные для российского влияния, и дискредитация тех, кто воспринимается как настроен враждебно;
создание атмосферы хаоса и неуверенности в западных странах.

Вмешательство анализируется на конкретных случаях в государствах-членах НАТО: США (президентские выборы 2016 года), Соединенном Королевстве (референдум о Brexit 2016 года и всеобщие выборы 2017 года), Франции (президентские выборы 2017 года), Германии (парламентские выборы 2017 года), Испании (конституционный кризис, вызванный сецессийными процессами в Каталонии в 2017 году).

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"При этом, как отмечается, используется одна типичная схема: несанкционированное вмешательство в сети политических партий и правительственных структур; злом личной и профессиональной почты, похищения персональных данных, системные выбросы похищенной информации с последующим массовым распространением в социальных медиа, тиражированием ботами, троллями и другими средствами; передача информации в публичное пространство прессой, которая находится под традиционным влиянием; формирование контролируемыми российским правительством органами ложной и лживой информации, которая подпитывает полемику и конспиративные темы: как результат, создание атмосферы неуверенности, хаоса и скандалов в обществах, которые были мишенью таких действий", – отметила Ирина Фриз.

Как возможные меры реагирования докладчик предлагает:

в области избирательной инфраструктуры (системы регистрации избирателей, машины для голосования, серверы для подсчета и обнародования результатов): предвыборные тестирования, сертификация систем для голосования, введение операций контроля и сверки результатов, отказ от машин электронного голосования;

в области информационных систем: образование в заинтересованных структурах информационной службы системного характера, которая могла бы оказывать необходимую помощь всему персоналу; выработки четких процедур оперативного реагирования на случаи вмешательства; в качестве примеров на международном уровне приводятся принятия ЕС в 2016 году Директивы о информационные сети и системы, которой он обязал государства-члены создать центры реагирования на инциденты и национальные органы, ответственные за информационную безопасность; принятие всеми государствами-членами НАТО стратегии по кибербезопасности; создание в июле 2014 года в Риге НАТО Центра стратегических коммуникаций, одной из задач которого является проведение исследований по вопросам информационной войны; функционирования в Таллинне Объединенного центра передовых технологий с киберобороны (2008); образования Европейского центра противодействия гибридным угрозам (2017), в деятельности которого участвуют НАТО и ЕС;

в области средств массовой информации и социальных медиа: усиление ответственности предприятий средств массовой информации и технологий (принятия дополнительных мер по противодействию злоупотреблению злоумышленниками их сайтами (так, Твиттер аннулировал 3814 учетных записей, связанных с российскими операциями вмешательства), с одной стороны, и органов власти (обязанность информировать общественность о рисках вмешательства, недопущение/устранение предпосылок для успеха внешней подрывной деятельности), с другой.

Теги: Новости политики Новости России НАТО Выборы в США
Источник: 24 Канал
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