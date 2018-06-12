В НАТО отметили повышенную активность России над Балтийским морем

За неделю истребители НАТО сопровождали 12 российских военных самолетов, которые перемещались в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Об этом сообщает "Делфи".

4 июня самолеты НАТО идентифицировали российский самолет-разведчик Ил-20 и истребитель Су-24МР, которые двигались в Калининградскую область.

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5 июня истребители НАТО поднимались в воздух четыре раза. Они заметили два транспортники Ан-12, Ан-26 и по два истребителя Су-24 и Су-27.

9 июня НАТО сопровождали в небе российские Ил-20, Ан-26 и Су-24.

Повышенную активность российских военных самолетов над Балтийским морем фиксируют уже вторую неделю подряд. За предыдущую неделю истребители НАТО сопровождали 16 российских самолетов.