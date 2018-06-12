В НАТО вказали на підвищену активність Росії над Балтійським морем

За тиждень винищувачі НАТО супроводжували 12 російських військових літаків, які переміщалися у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Про це повідомляє "Делфі".

4 червня літаки НАТО ідентифікували російський літак-розвідник Іл-20 і винищувач Су-24МР, які рухалися в Калінінградську область.

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5 червня винищувачі НАТО піднімалися в повітря чотири рази. Вони помітили два транспортники Ан-12, Ан-26 та по два винищувачі Су-24 та Су-27.

9 червня НАТО супроводило у небі російські Іл-20, Ан-26 та Су-24.

Підвищену активність російських військових літаків над Балтійським морем фіксують уже другий тиждень поспіль. За попередній тиждень винищувачі НАТО супроводили 16 російських літаків.