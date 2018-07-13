В НАТО рассказали, для чего разместили дополнительные силы в странах Балтии

Расположение дополнительных сил НАТО в Балтийском регионе вопреки позиции Российской Федерации является "необходимым шагом", вызванным агрессивными действиями Кремля.

Об этом заявил главнокомандующий сил НАТО в Европе генерал США Кертис Скапаротти, передает "Радио Свобода".

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По его словам, расположенные в странах Балтии и в Польше в течение последних месяцев "четыре батальона не являются угрозой для России".

Генерал подчеркнул, что они являются "реальным сдерживающим фактором для любой агрессии со стороны России в отношении границ НАТО".

Мы хотим, чтобы они (Россия, – "24") были продуктивным членом Европы, но они должны уважать и сотрудничать в рамках действующих правил,

– заявил Скапарротти в ответ на вопрос, видит ли он в России угрозу потенциального друга для НАТО и США.

Кроме того, чиновник подтвердил позицию альянса относительно непризнания аннексии Россией Крыма и "их присутствия на востоке Украины", и добавил, что рост российского военного присутствия на полуострове это "то, чему я должен уделить внимание".