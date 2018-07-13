У НАТО розповіли, для чого розмістили додаткові сили у країнах Балтії
Розташування додаткових сил НАТО в Балтійському регіоні всупереч позиції Російської Федерації є "необхідним кроком", викликаним агресивними діями Кремля.
Про це заявив головнокомандувач сил НАТО в Європі, генерал США Кертіс Скапаротті, передає "Радіо Свобода".
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За його словами, розташовані в країнах Балтії та в Польщі впродовж останніх місяців "чотири батальйони не є загрозою для Росії".
Генерал наголосив, що вони є "фактичним стримувальним чинником для будь-якої агресії з боку Росії щодо кордонів альянсу НАТО".
Ми хочемо, щоб вони (Росія, – "24") були продуктивним членом Європи, але вони мають шанувати та співпрацювати в межах чинних правил,
– заявив Скапарротті у відповідь на запитання, чи бачить він у Росії загрозу чи потенційного друга для НАТО та США.
Окрім того, чиновник підтвердив позицію альянсу щодо невизнання анексії Росією Криму та "їхньої присутності на сході України", і додав, що зростання російської військової присутності на півострові це "те, чому я маю приділити увагу".