В НАЗК подтвердили, что приостановило государственное финансирование партии "Слуга народа"

Национальное агентство по вопросам предотвращения и противодействия коррупции остановило финансирование политической партии "Слуга народа" до конца 2020 года.

В пресс-службе ведомства также отметили, что финансирование остановили через обращение партии к НАЗК, которое они подали 23 апреля 2020 года.

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Как отметили в НАЗК, обращение партии связано со стремлением перенаправить эти средства на нужды украинских медиков и средств их защиты от пандемии COVID-19. Общая сумма средств, от которых отказалась партия – более 70 миллионов гривен.

НАЗК готовит обращение в Министерство финансов, в котором будут просить уменьшения расходов по бюджетной программе "Финансирование уставной деятельности политических партий". Министерство должно принять решение о перенаправлении этих средств.

Обратите внимание! Письмо Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции написал первый заместитель председателя партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Таким образом в президентской партии отметили, что выполнили свое обещание.

Что известно о государственном финансировании партий: коротко

В проекте госбюджета Кабинет Министров Украины предусмотрел расходы суммой 1,034 миллиарда гривен для политических партий в 2020 году. Почти половина из них, а это 467 миллионов гривен, предусматривались как компенсация расходов на ведение избирательной кампании.

Впоследствии, осенью 2019 года, Верховная Рада сократила бюджет до 280 миллионов. Более того, теперь финансирование получают именно те партии, которые прошли в парламент. В госбюджете на 2020 лет предусмотрено такое финансирование партий: