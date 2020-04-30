У НАЗК підтвердили, що призупинили державне фінансування партії "Слуга народу"

Національне агентство з питань запобігання і протидії корупції зупинило фінансування політичної партії "Слуга народу" до кінця 2020 року.

У пресслужбі відомства також зазначили, що фінансування зупинили через звернення партії до НАЗК, яке вони подали 23 квітня 2020 року.

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Як наголосили у НАЗК, звернення партії пов'язане з прагненням перенаправити ці кошти на потреби українських медиків та засобів їх захисту від пандемії COVID-19. Загальна сума коштів, від яких відмовилася партія – понад 70 мільйонів гривень.

НАЗК готує звернення до Міністерства фінансів, у якому проситимуть зменшення видатків за бюджетною програмою "Фінансування статутної діяльності політичних партій". Міністерство має прийняти рішення про перенаправлення цих коштів.

Зверніть увагу! Лист до Національного агентства з питань запобігання корупції написав перший заступник голови партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. У такий спосіб у президентській партії наголосили, що виконали свою обіцянку.

Що відомо про державне фінансування партій: коротко

У проєкті держбюджету Кабінет Міністрів України передбачив видатки сумою 1,034 мільярда гривень для політичних партій у 2020 році. Майже половина з них, а це 467 мільйонів гривень, передбачалися як компенсація витрат на ведення виборчої кампанії.

Згодом, восени 2019 року, Верховна Рада скоротила бюджет до 280 мільйонів. Ба більше, тепер фінансування отримують саме ті партії, які пройшли у парламент. У держбюджеті на 2020 років передбачено таке фінансування партій: