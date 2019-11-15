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      В НАЗК считают, что должность Богдана имеет повышенный уровень коррупционного риска

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      Андрей Богдан / Getty images

      НАЗК обратилось в Министерство юстиции с просьбой внести в перечень должностей с высоким уровнем коррупционного риска должность главы Офиса Президента. Также в список просят приобщить первого заместителя и заместителя руководителя ОПГ.

      Об этом говорится в соответствующем обращении, размещенном на сайте Нацагентства по предупреждению коррупции.

      Читайте также: Фигурирует ли председатель ОП Андрей Богдан по уголовным производствах: ответ ГПУ

      Какие еще должности имеют высокий коррупционный риск?

      • Руководители и заместители руководителей структурных подразделений центрального аппарата Национального банка Украины;
      • Руководители и заместители руководителей самостоятельных структурных подразделений территориальных управлений Государственной судебной администрации Украины.

      Следует заметить, что в октябре НАЗК также расширило перечень лиц, которым следует подавать электронные декларации. В их перечень также вошел Андрей Богдан и его заместители.

      Внимание! Перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков утверждается Национальным агентством. Регистрирует его Министерство юстиции Украины.

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики е-декларирование Коррупция Андрей Богдан НАПК
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