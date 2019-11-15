В НАЗК считают, что должность Богдана имеет повышенный уровень коррупционного риска

НАЗК обратилось в Министерство юстиции с просьбой внести в перечень должностей с высоким уровнем коррупционного риска должность главы Офиса Президента. Также в список просят приобщить первого заместителя и заместителя руководителя ОПГ.

Об этом говорится в соответствующем обращении, размещенном на сайте Нацагентства по предупреждению коррупции.

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Какие еще должности имеют высокий коррупционный риск?

Руководители и заместители руководителей структурных подразделений центрального аппарата Национального банка Украины;

Руководители и заместители руководителей самостоятельных структурных подразделений территориальных управлений Государственной судебной администрации Украины.

Следует заметить, что в октябре НАЗК также расширило перечень лиц, которым следует подавать электронные декларации. В их перечень также вошел Андрей Богдан и его заместители.

Внимание! Перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков утверждается Национальным агентством. Регистрирует его Министерство юстиции Украины.