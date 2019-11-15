У НАЗК вважають, що посада Богдана має підвищений рівень корупційного ризику
НАЗК звернулося до Міністерства юстиції з проханням внести у перелік посад з високим рівнем корупційного ризику посаду глави Офісу Президента. Також до списку просять долучити першого заступника та заступника керівника ОПУ.
Про це йдеться у відповідному зверненні, розміщеному на сайті Нацагентства з питань запобігання корупції.
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Які ще посади мають високий корупційний ризик?
- Керівники та заступники керівників структурних підрозділів центрального апарату Національного банку України;
- Керівники та заступники керівників самостійних структурних підрозділів територіальних управлінь Державної судової адміністрації України.
Слід зауважити, що у жовтні НАЗК також розширило перелік осіб, яким слід подавати електронні декларації. До їх переліку теж увійшов Андрій Богдан та його заступники.
Увага! Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків затверджується Національним агентством. Реєструє його Міністерство юстиції України.