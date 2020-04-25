В Нидерландах альпаки посещают дома престарелых: трогательные фото и видео
В городе Мидделбург, что в Нидерландах, шесть альпак посещают дома для людей пожилого возраста. Они поднимают настроение их жителям во время карантина.
Животные принадлежат компании Alpacas Zeelandia, которая предоставляет альпак для прогулок и на детские праздники. Об этом сообщает PZC.
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Однако с начала карантина все мероприятия компании отменили. Руководство, чтобы поддержать контакт альпак с людьми, решило бесплатно посещать с животными дома для пожилых людей в городе Мидделбург. Поэтому Альфа, Ада, Аафье, Аренда, Амбер и Бонн ходят в гости к их жителям.
Альпаки в доме для людей пожилого возраста / Фейсбук Alpacas Zeelandia
Некоторые пожилые люди контактируют с альпаками лично, другие – наблюдают за животными через окна. Животные не обходят вниманием сады, ведь там растут кусты и фиалки, которые особенно нравится альпакам.
Альпаки посещают дома для пожилых людей: видео
В компании Alpacas Zeelandia отмечают, что будут продолжать посещать пожилых людей до завершения карантина.