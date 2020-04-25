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      У Нідерландах альпаки відвідують будинки для літніх людей: зворушливі фото та відео

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      У Нідерландах альпаки відвідують літніх людей: фото, відео
      У Нідерландах альпаки відвідують будинки для літніх людей / Фейсбук Alpacas Zeelandia

      У місті Мідделбург, що в Нідерландах, шість альпак відвідують будинки для людей літнього віку. Вони піднімають настрій їхнім мешканцям під час карантину.

      Тварини належать компанії Alpacas Zeelandia, яка надає альпак для прогулянок та на дитячі свята. Про це повідомляє PZC.

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      Однак від початку карантину всі заходи компанії скасували. Керівництво, аби підтримати контакт альпак з людьми, вирішило безкоштовно відвідувати з тваринами будинки для людей літнього віку у місті Мідделбург. Тому Альфа, Ада, Аафьє, Аренда, Амбер і Бонн ходять у гості до їхніх мешканців.

      Деякі мешканців будинків особисто контактують з альпаками
      Деякі мешканців будинків особисто контактують з альпаками / Фейсбук Alpacas Zeelandia

      Деякі літні люди контактують з альпаками особисто, інші – спостерігають за тваринами через вікна. Тварини не оминають увагою сади, адже там ростуть кущі й фіалки, які особливо до вподоби альпака.

      Альпаки відвідують будинки для людей літнього віку: відео

       

       

      У компанії Alpacas Zeelandia зазначають, що продовжуватимуть такі відвідити літніх людей до завершення карантину.

      Зверніть увагу! Нідерланди з 17 квітня зняли заборону на авіасполучення з Австрією, Іспанією та Італією. Однак іноземці, які хочуть в’їхати у країну, зобов'язані повідомити про свій стан здоров’я.

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Світ тварин Нідерланди
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