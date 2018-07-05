В Нидерландах из музея похитили смертельно опасный яд: подробности

Утром 4 июля из музея Бургаве в городе Лейдене, в Нидерландах, неизвестный злоумышленник похитил сейф с опасным ядовитым веществом под названием "кураре" внутри. Полиция пока разыскивает и яд, и преступника, который мог его похитить, но предостерегает людей, которые могут найти вещество, не брать его в руки.

Исчезла маленькая стеклянная бутылка с красной крышкой. Внутри – маленький черный кубик, чуть меньше, сахарного, передает NL Times.

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На бутылке есть старая наклейка, на которой видна надпись "Curare".

Известно, что яд использовали племена Южной Америки во время охоты: индейцы Гвианы бассейна реки Амазонки смазывали им наконечники стрел. Раненое острием такой стрелы животное перестает двигаться и впоследствии умирает от остановки дыхания, которое вызывают алкалоиды входящих в состав яда. Но эти алкалоиды не действуют при условии, если они попадают в организм человека через пищеварительную систему.

В Нидерландах "кураре" используется как мышечный релаксант во время эвтаназии.

Не было ли что-то другое похищено из музея, пока непонятно.

"Мы все еще расследуем это", – заявил представитель правоохранительных органов.

Он добавил, что пока главная цель полиции – найти яд. Также нидерландские правоохранители предупредили жителей города не прикасаться к яду, если они найдут его раньше них.