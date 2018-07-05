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Великобритания требует объяснений от России из-за нового отравления "Новичком"

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Новое отравление "Новичком"
Новое отравление "Новичком" / ВВС

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес призвал Россию предоставить детали об отравлении "Новичком" бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии после нового случая отравления тем же веществом.

Об этом сообщает Reuters.

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"Россия может исправить эти вещи, они могут рассказать нам, что случилось, что они сделали и заполнить некоторые существенные пробелы, которые мы пытаемся выяснить. Русские – это те, кто может пролить свет, чтобы люди были в безопасности", – заявил Уоллес на BBC radio.

Напомним, мужчину и женщину, которых обнаружили в британском городке Эймсбери и доставили в критическом состоянии в больницу соседнего Солсбери, отравили "Новичком", то есть тем самым веществом, что и бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

Теги: Новости политики Новости России Великобритания Отравление Сергея Скрипаля отравление
Источник: 24 Канал
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