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Великобританія вимагає пояснень у Росії через нове отруєння "Новачком"

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Нове отруєння "Новачком"
Нове отруєння "Новачком" / ВВС

Міністр безпеки Великої Британії Бен Воллес закликав Росію надати деталі про отруєння "Новачком" колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії після нового випадку отруєння тією ж речовиною.

Про це повідомляє Reuters.

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"Росія може виправити ці речі, вони можуть розповісти нам, що трапилося, що вони зробили та заповнити деякі суттєві прогалини, які ми намагаємось з’ясувати. Росіяни – це ті, хто може пролити світло, щоб люди були в безпеці", – заявив Воллес на BBC radio.

Нагадаємо, чоловіка та жінку, яких виявили у британському містечку Еймсбері та доправили у критичному стані до лікарні сусіднього Солсбері, було отруєно "Новачком", тобто тією самою речовиною, що й колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

Теги: Новини Росії Новини політики отруєння Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія
Джерело: 24 Канал
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