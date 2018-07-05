Великобританія вимагає пояснень у Росії через нове отруєння "Новачком"

Міністр безпеки Великої Британії Бен Воллес закликав Росію надати деталі про отруєння "Новачком" колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії після нового випадку отруєння тією ж речовиною.

Про це повідомляє Reuters.

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"Росія може виправити ці речі, вони можуть розповісти нам, що трапилося, що вони зробили та заповнити деякі суттєві прогалини, які ми намагаємось з’ясувати. Росіяни – це ті, хто може пролити світло, щоб люди були в безпеці", – заявив Воллес на BBC radio.

Нагадаємо, чоловіка та жінку, яких виявили у британському містечку Еймсбері та доправили у критичному стані до лікарні сусіднього Солсбері, було отруєно "Новачком", тобто тією самою речовиною, що й колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.