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У Нідерландах з музею викрали смертельно небезпечну отруту: подробиці

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Поліція наразі розшукує і отруту, і злочинця, який міг її викрасти
Поліція наразі розшукує і отруту, і злочинця, який міг її викрасти / фото з відкритих джерел

Вранці 4 липня із музею Бургаве в місті Лейдені, що у Нідерландах, невідомий зловмисник викрав сейф із небезпечною отруйною речовиною під назвою "кураре" всередині. Поліція наразі розшукує і отруту, і злочинця, який міг її викрасти, але застерігає людей, які можуть знайти речовину, не брати її до рук.

Зникла маленька скляна пляшка з червоною кришкою. Всередині – маленький чорний кубик, трохи менший, цукрового, передає NL Times.

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На пляшці є стара наклейка, на якій видно напис "Curare".

Відомо, що отруту використовували племена Південної Америки під час полювання: індіанці Гвіани басейну річки Амазонки мастили нею вістря стріл. Поранена вістрям такої стріли тварина перестає рухатись й згодом помирає від зупинки дихання, яке спричиняють алкалоїди що входять у склад отрути. Але ці алкалоїди не діють за умови, якщо вони потрапляють в організм людини через травну систему.

У Нідерландах "кураре" використовується як м'язовий релаксант під час евтаназії.

Чи не було щось інше викрадене з музею, поки незрозуміло.

"Ми все ще розслідуємо це", – заявив речник правоохоронців.

Він додав, що поки головна ціль поліції – віднайти отруту. Також нідерландські правоохоронці застерегли жителів міста не торкатися до отрути, якщо вони знайдуть її раніше них.

Теги: Поліція Нідерланди
Джерело: 24 Канал
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