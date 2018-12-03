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      В Нидерландах мужчина пытался "омолодить" себя на 20 лет необычным способом

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      В Нидерландах мужчина пытался "омолодить" себя на 20 лет
      В Нидерландах мужчина пытался "омолодить" себя на 20 лет / gettyimages.com

      Нидерландский суд отказал 69-летнему предпринимателю и мотивационном тренеру Эмилю Рательбанду, который требовал разрешить ему изменить свою дату рождения.

      Об этом сообщает The Guardian.

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      Эмиль Рательбанд хотел изменить свою дату рождения с 11 марта 1949 года на 11 марта 1969 года. Он считает, что если трансгендерам разрешено указывать другой пол, то он имеет право указывать другой возраст. Мужчина утверждал, что чувствует себя дискриминированным из-за возраста. Более того, это влияет на его шансы трудоустройства и успех в приложении для знакомств Tinder.

      Когда мне 69 лет, я ограничен. Если мне 49, я могу купить новый дом, поехать на другом автомобиле. Я могу еще больше работать... Когда я на Tinder указываю, что мне 69, я не получаю ответа,
      – заявляет мужчина.


      Эмиль Рательбанд хотел изменить свою дату рождения, но суд ему отказал // Фото: The Guardian

      Суд обосновал свое решение тем, что в Голландии права и обязанности граждан наступают в определенном возрасте. По словам судей, если ходатайство Рательбанда удовлетворить все эти требования потеряют всякий смысл.

      Теги: Нидерланды Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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