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      У Нідерландах чоловік намагався "омолодити" себе на 20 років незвичним способом

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      У Нідерландах чоловік намагався "омолодити" себе на 20 років
      У Нідерландах чоловік намагався "омолодити" себе на 20 років / gettyimages.com

      Нідерландський суд відмовив 69-річному підприємцю і мотиваційному тренеру Емілю Рательбанду, який вимагав дозволити йому змінити свою дату народження.

      Про це повідомляє The Guardian.

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      Раніше 24 канал повідомляв, що Еміль Рательбанд хотів змінити свою дату народження з 11 березня 1949 року на 11 березня 1969 року. Він вважає, що якщо трансгендерам дозволено вказувати іншу стать, то він має право вказувати інший вік. Чоловік стверджував, що відчуває себе дискримінованим через вік. Більше того, це впливає на його шанси працевлаштування та успіх у додатку для знайомств Tinder.

      Коли мені 69 років, я обмежений. Якщо мені 49, я можу купити новий будинок, поїхати іншим автомобілем. Я можу ще більше працювати… Коли я на Tinder вказую, що мені 69, я не отримую відповіді,
      – заявляє чоловік.


      Еміль Рательбанд хотів змінити свою дату народження, але суд йому відмовив//Фото: The Guardian

      Суд обґрунтував своє рішення тим, що у Голандії права і обов’язки громадян настають у певному віці. За словами суддів, якщо клопотання Рательбанда задовольнити, всі ці вимоги втратять будь-яке значення.

      Теги: Нідерланди Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
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