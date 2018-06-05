В Нидерландах обеспокоены быстрым распространением английского языка в стране

В Нидерландах педагоги выражают свое беспокойство относительно количества англоязычных курсов в голландских университетах и увеличения потока иностранных студентов.

Об этом пишет DW.

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Мы не должны позволять себе бояться историй, в которых интернационализация – это нечто негативное, то, что нам вредит,

– отметила министр образования Ингрид ван Енгельшвен.

Эти слова прозвучали в ответ на призывы некоторых ее коллег обуздать стремительное распространение курсов английского в стране. Многие утверждали, что голландский язык из-за этого находится под угрозой.

"Я представляю открытое голландское общество, в котором мы смело смотрим за пределы наших границ", – добавила министр образования Нидерландов.

Отмечается, что иностранные студенты в первую очередь едут учиться в Нидерланды именно из-за большого количества курсов английского языка, а также низких цен за обучение.

Хотя в большинстве бакалавров в Нидерландах предметы преподают на голландском языке, 74% магистерских курсов предлагаются на английском языке. Около четверти студентов, которые получают квалификацию магистра, являются иностранцами.

Именно поэтому нидерландские педагоги боятся, что иностранцы вытеснят голландских студентов.