У Нідерландах занепокоєні швидким розповсюдженням англійської мови в країні

У Нідерландах освітяни висловлюють своє занепокоєння щодо кількості англомовних курсів у голландських університетах та збільшення потоку іноземних студентів.

Про це пише DW.

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Ми не повинні дозволяти собі боятись історій, в яких інтернаціоналізація – це щось негативне, щось, що нам шкодить,

– зазначила міністр освіти Інгрід ван Енгельшвен.

Ці слова прозвучали у відповідь на заклики деяких її колег приборкати стрімке поширення курсів англійської в країні. Багато хто стверджував, що голландська мова через це знаходиться під загрозою.

"Я представляю відкрите голландське суспільство, в якому ми сміливо дивимось за межі наших кордонів", – додала міністр освіти Нідерландів.

Зазначається, що іноземні студенти першочергово їдуть вчитися у Нідерланди саме через велику кількість курсів англійської мови, а також через низькі ціни за навчання.

Хоча у більшості бакалаврів у Нідерландах предмети викладають голландською мовою, 74% магістерських курсів пропонуються англійською мовою. Близько чверті студентів, які отримують кваліфікацію магістра, є іноземцями.

Саме тому нідерландські освітяни бояться, що іноземці витіснять голландських студентів.