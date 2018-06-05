13:41
5 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 14°C
  • середа
    19°C 11°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
Вєсті Кремля
19:14, 2 червня
Вєсті.UA. Мрії Тимошенко. Клоун Царьов
Вєсті.UA
21:32, 4 червня
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

У Нідерландах занепокоєні швидким розповсюдженням англійської мови в країні

276 Читать новость на русском
У Нідерландах – суперечки щодо надмірної кількості англомовних курсів
У Нідерландах – суперечки щодо надмірної кількості англомовних курсів / franceculture.fr

У Нідерландах освітяни висловлюють своє занепокоєння щодо кількості англомовних курсів у голландських університетах та збільшення потоку іноземних студентів.

Про це пише DW.

Читайте також: Марина Порошенко пообіймалась з королевою Іспанії: говорили про інклюзивну освіту

Ми не повинні дозволяти собі боятись історій, в яких інтернаціоналізація – це щось негативне, щось, що нам шкодить,
– зазначила міністр освіти Інгрід ван Енгельшвен.

Ці слова прозвучали у відповідь на заклики деяких її колег приборкати стрімке поширення курсів англійської в країні. Багато хто стверджував, що голландська мова через це знаходиться під загрозою.

"Я представляю відкрите голландське суспільство, в якому ми сміливо дивимось за межі наших кордонів", – додала міністр освіти Нідерландів.

Зазначається, що іноземні студенти першочергово їдуть вчитися у Нідерланди саме через велику кількість курсів англійської мови, а також через низькі ціни за навчання.

Хоча у більшості бакалаврів у Нідерландах предмети викладають голландською мовою, 74% магістерських курсів пропонуються англійською мовою. Близько чверті студентів, які отримують кваліфікацію магістра, є іноземцями.

Саме тому нідерландські освітяни бояться, що іноземці витіснять голландських студентів.

Теги: Новини політики Освіта студенти Нідерланди
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Куди та чому втекли керівники
сьогодні, 12:01 Куди та чому втекли керівники "ДНР": на окупованих територіях очікують кардинальних змін
Олексій Чибісов 4034
Як менеджерам державних компаній виплачують мільйонні премії у доларах
сьогодні, 11:00 Як менеджерам державних компаній виплачують мільйонні премії у доларах
Тетяна Мартинюк 462
Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти
4 червня, 14:17 Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти
1370
Технології охолодження продуктів, які не залишать байдужими
4 червня, 12:03 Технології охолодження продуктів, які не залишать байдужими
2
Як оформити біометричний паспорт дитині в Україні: нюанси і відмінності
сьогодні, 10:01 Як оформити біометричний паспорт дитині в Україні: нюанси і відмінності
Яніна Ткачук 3347
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук