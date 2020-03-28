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      В Нигерии прогремел мощный взрыв: снесло более 100 домов

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      В Нигерии прогремел мощный взрыв / Daily Post

      В городе Акуре штата Ондо на юге Нигерии 28 марта прогремел мощный взрыв. Он разрушил более 100 домов и секцию скоростной автострады.

      Комиссар полиции Унди Ади объяснил, что причиной взрыва стал пожар в грузовом автомобиле, который перевозил взрывчатку в один из карьеров, пишет Daily Post.

      Обратите внимание Мощный взрыв произошел в 5-этажке российского Магнитогорска: есть жертвы – фото, видео

      Взрыв полностью разрушил школу-интернат, церковь и АЗС. На автостраде Ово–Акура нарушили движение.

      Грузовик был остановлен на полицейском посту на развязке возле аэропорта, потому что из-под машины шел дым и вырывались языки пламени. Как только водитель вышел из грузовика, чтобы выяснить причину возгорания, раздался мощный взрыв,
      – отметил Унди Ади.

      Штат Ондо, где произошел взрыв: карта

      Всех потерпевших доставили в больницу, среди них – верующие, которые были в храме. Также госпитализировали троих охранников школы-интерната, которая в момент взрыва была закрыта из-за пандемии коронавируса.

      Всего в результате взрыва пострадали 13 человек, к счастью, никто не погиб. Все получившие ранения находятся в стабильном состоянии.


      Взрыв в Нигерии / Фото Daily Post


      Место взрыва / Фото Daily Post

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Транспорт Пожар Нигерия Взрыв
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