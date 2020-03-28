В Нигерии прогремел мощный взрыв: снесло более 100 домов

В городе Акуре штата Ондо на юге Нигерии 28 марта прогремел мощный взрыв. Он разрушил более 100 домов и секцию скоростной автострады.

Комиссар полиции Унди Ади объяснил, что причиной взрыва стал пожар в грузовом автомобиле, который перевозил взрывчатку в один из карьеров, пишет Daily Post.

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Взрыв полностью разрушил школу-интернат, церковь и АЗС. На автостраде Ово–Акура нарушили движение.

Грузовик был остановлен на полицейском посту на развязке возле аэропорта, потому что из-под машины шел дым и вырывались языки пламени. Как только водитель вышел из грузовика, чтобы выяснить причину возгорания, раздался мощный взрыв,

– отметил Унди Ади.

Штат Ондо, где произошел взрыв: карта

Всех потерпевших доставили в больницу, среди них – верующие, которые были в храме. Также госпитализировали троих охранников школы-интерната, которая в момент взрыва была закрыта из-за пандемии коронавируса.

Всего в результате взрыва пострадали 13 человек, к счастью, никто не погиб. Все получившие ранения находятся в стабильном состоянии.

- Just In: Road cut into two and about 100 residential buildings , schools and churches destroyed in an explosion around midnight in akure , Ondo state. #Thread



pic.twitter.com/2PT2inP9hb — Postsubman (@Postsubman) March 28, 2020

1. Asteroid predicted by NASA?

2. Dangerous thunderstorm as predicted by some weather forecast I didn't hear about

3. Bomb blast

Whatever happened in Akure, Ondo state Nigeria early this morning around 1am around #possibilitychurch..We need experts to tell us the exact truth! pic.twitter.com/eb9SglFeOf — The Scientist (@SeyiPeperenpe) March 28, 2020

Explosion rocked Akure, Ondo State capital in the early hours of today. About 100 residential buildings, schools, and churches were destroyed.



The explosion has cut off the Akure-Owo expressway. pic.twitter.com/5JGEhuTO5X — BusinessDay (@BusinessDayNg) March 28, 2020

The situation in Akure, Ondo state continue to highlight the ineptitude of the Buhari admin.



Rapture, asteroids, bomb explosion, or aliens, what are relevant govt agencies, like; Min. of info, science & technology, Space R&D agency, DSS, Defense HQ doing?



Waiting for NASA? SMH! pic.twitter.com/Nvy2n0D7HZ — Mazi @FestusGreen (@FestusGreen) March 28, 2020



Взрыв в Нигерии / Фото Daily Post



Место взрыва / Фото Daily Post