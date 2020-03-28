В Нигерии прогремел мощный взрыв: снесло более 100 домов
В городе Акуре штата Ондо на юге Нигерии 28 марта прогремел мощный взрыв. Он разрушил более 100 домов и секцию скоростной автострады.
Комиссар полиции Унди Ади объяснил, что причиной взрыва стал пожар в грузовом автомобиле, который перевозил взрывчатку в один из карьеров, пишет Daily Post.
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Взрыв полностью разрушил школу-интернат, церковь и АЗС. На автостраде Ово–Акура нарушили движение.
Грузовик был остановлен на полицейском посту на развязке возле аэропорта, потому что из-под машины шел дым и вырывались языки пламени. Как только водитель вышел из грузовика, чтобы выяснить причину возгорания, раздался мощный взрыв,
– отметил Унди Ади.
Штат Ондо, где произошел взрыв: карта
Всех потерпевших доставили в больницу, среди них – верующие, которые были в храме. Также госпитализировали троих охранников школы-интерната, которая в момент взрыва была закрыта из-за пандемии коронавируса.
Всего в результате взрыва пострадали 13 человек, к счастью, никто не погиб. Все получившие ранения находятся в стабильном состоянии.
Взрыв в Нигерии / Фото Daily Post
Место взрыва / Фото Daily Post
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