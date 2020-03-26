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      Мощный взрыв произошел в 5-этажке российского Магнитогорска: есть жертвы – фото, видео

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      В российском Магнитогорске в одном из пятиэтажных жилых домов прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, погибли 2 человека.

      Взрыв произошел около 19:30 по местному времени (16:30 по Киеву), пишет Интерфакс. Скорее всего, в доме взорвался газ. 

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      Во время инцидента погибли 2 человека. Еще, по меньшей мере, 31 человек оперативно эвакуированы из многоэтажки.

      По предварительным данным, взрыв прогремел в квартире на втором этаже. Сейчас масштабный пожар охватил второй и третий этажи. На месте работают спасатели, по их данным в 21:00 огонь удалось потушить.

      Как видно на опубликованных в сети фото, из пожара в доме поднимается сильный столб дыма, во дворе собрались несколько десятков человек.

      В Магнитогорске взрыв вызвал сильный пожар в многоэтажке: фото росСМИ

       

      Взрыв в российском Магнитогорске: видео

      В Магнитогорске во время взрыва в квартире погибли 2 человека: видео

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости России Новости политики Взрыв Жертвы Пожар
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