Мощный взрыв произошел в 5-этажке российского Магнитогорска: есть жертвы – фото, видео

В российском Магнитогорске в одном из пятиэтажных жилых домов прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, погибли 2 человека.

Взрыв произошел около 19:30 по местному времени (16:30 по Киеву), пишет Интерфакс. Скорее всего, в доме взорвался газ.

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Во время инцидента погибли 2 человека. Еще, по меньшей мере, 31 человек оперативно эвакуированы из многоэтажки.

По предварительным данным, взрыв прогремел в квартире на втором этаже. Сейчас масштабный пожар охватил второй и третий этажи. На месте работают спасатели, по их данным в 21:00 огонь удалось потушить.

Как видно на опубликованных в сети фото, из пожара в доме поднимается сильный столб дыма, во дворе собрались несколько десятков человек.

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