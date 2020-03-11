Взрыв прогремел в военный части в России: есть пострадавшие

Взрыв прогремел 11 марта в России на территории военной части в подмосковных Луховицах. По предварительным данным, это в одном из гаражей на территории части взорвался газовый баллон.

В результате взрыва в больницу забрали 4 российских военных: трех контрактников и одного срочника. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

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Взрыв произошел на территории воинской части в поселке Красная Пойма, сообщает телеграмм канал Mash. Все произошло в одном из ангаров, где хранились автомобильные запчасти и другие детали.

Пострадавшие – срочники, которые работали на складе. Одному из них оторвало кисть.

По данным телеграм-канала LIFE SHOT, солдаты в гараже резали газовой сваркой металл, и в этот момент взорвался газовый баллон.

После взрыва в тяжелом состоянии 21-летний Егор Карамаша. У него множественные осколочные ранения. По данным телеграм-канала "112", в больницы также госпитализировали еще 3 срочников: Владислава Тихонова, Ивана Игумнова и Александра Насибяна.

В телеграмм-каналах появились фото с места взрыва.