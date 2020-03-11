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      Взрыв прогремел в военный части в России: есть пострадавшие

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      Взрыв прогремел 11 марта в России на территории военной части в подмосковных Луховицах. По предварительным данным, это в одном из гаражей на территории части взорвался газовый баллон.

      В результате взрыва в больницу забрали 4 российских военных: трех контрактников и одного срочника. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

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      Взрыв произошел на территории воинской части в поселке Красная Пойма, сообщает телеграмм канал Mash. Все произошло в одном из ангаров, где хранились автомобильные запчасти и другие детали.

      Пострадавшие – срочники, которые работали на складе. Одному из них оторвало кисть.

      По данным телеграм-канала LIFE SHOT, солдаты в гараже резали газовой сваркой металл, и в этот момент взорвался газовый баллон.

      После взрыва в тяжелом состоянии 21-летний Егор Карамаша. У него множественные осколочные ранения. По данным телеграм-канала "112", в больницы также госпитализировали еще 3 срочников: Владислава Тихонова, Ивана Игумнова и Александра Насибяна.

      В телеграмм-каналах появились фото с места взрыва. 

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Чрезвычайное происшествие Взрыв Новости России
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