Вибух прогримів у військовий частині в Росії: є постраждалі

Вибух прогримів 11 березня в Росії на території військової частини у підмосковних Луховицях. За попередніми даними, це в одному з гаражів на території частини вибухнув газовий балон.

Внаслідок вибуху до лікарні забрали 4 російських військових: трьох контрактників та одного строковика. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані, повідомляє ТАСС.

Читайте також У Росії у військовій частині вибухнула імітаційна бомба: багато солдатів постраждали

Вибух стався на території військової частини в селищі Червона Заплава, повідомляє телеграм-канал Mash. Все сталося в одному з ангарів, де зберігалися автомобільні запчастини та інші деталі.

Постраждалі – строковики, які працювали на складі. Одному з них відірвало кисть.

За даними телеграм каналу LIFE SHOT, солдати в гаражі різали газовим зварюванням метал, і в цей момент вибухнув газовий балон.

Після вибуху у важкому стані перебуває 21-річний Єгор Карамаша. У нього множинні осколкові поранення. За даними телеграм-каналу "112", до лікарень також госпіталізували ще 3 строковиків: Владислава Тихонова, Івана Ігумнова і Олександра Насібяна.

У телеграм-каналах з'явилися фото з місця вибуху.