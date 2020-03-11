15:10
11 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російський коронавірус. Жіночий символ імперії Путіна
      Вєсті Кремля
      21:18, 10 березня
      Вєсті.UA: Сховані човни нового міністра. Самознищення ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      19:37, 10 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Вибух прогримів у військовий частині в Росії: є постраждалі

      -
      Фото з місця вибуху в російській військовій частині 11 березня / Телеграм-канал LIFE SHOT

      Вибух прогримів 11 березня в Росії на території військової частини у підмосковних Луховицях. За попередніми даними, це в одному з гаражів на території частини вибухнув газовий балон.

      Внаслідок вибуху до лікарні забрали 4 російських військових: трьох контрактників та одного строковика. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані, повідомляє ТАСС.

      Читайте також У Росії у військовій частині вибухнула імітаційна бомба: багато солдатів постраждали

      Вибух стався на території військової частини в селищі Червона Заплава, повідомляє телеграм-канал Mash. Все сталося в одному з ангарів, де зберігалися автомобільні запчастини та інші деталі.

      Постраждалі – строковики, які працювали на складі. Одному з них відірвало кисть.

      За даними телеграм каналу LIFE SHOT, солдати в гаражі різали газовим зварюванням метал, і в цей момент вибухнув газовий балон.

      Після вибуху у важкому стані перебуває 21-річний Єгор Карамаша. У нього множинні осколкові поранення. За даними телеграм-каналу "112", до лікарень також госпіталізували ще 3 строковиків: Владислава Тихонова, Івана Ігумнова і Олександра Насібяна.

      У телеграм-каналах з'явилися фото з місця вибуху.

       

      Коронавірус в Італії: лише за останню добу померли 168 людей
      сьогодні
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Надзвичайні ситуації Вибух Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:38 Курс гривні до долара на фоні можливої фінансової кризи: прогнози
      Юлія Поскробок
      сьогодні , 14:15 Коломойському не пощастило: МВФ буде, дефолту не буде
      Дмитро Литвин
      10 березня , 13:27 Троє українців заробили понад 130 000 євро за тиждень у Чехії
      3 березня , 13:57 5 легендарних пісень Кріса Нормана
      Ліза Астахова
      сьогодні , 11:03 Поки смерть не розлучить їх. Путін заявив, що буде правити вічно
      Леонід Швець
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук