У Росії у військовій частині стався вибух: багато солдат постраждали

У військовій частині під містечком Печенга Мурманської області Росії стався вибух. Попередньо, здетонував імітаційний снаряд. У результаті щонайменше 6 морських піхотинців постраждали.

Деталі інциденту

Як повідомляє телеграм-канал "112", інцидент трапився під час навчань на полігоні в селищі Супутник. А саме у момент, коли військові відпрацьовували ведення бойових дій з допомогою безпілотних апаратів.

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Зрештою оператор не впорався з керуванням, і один із коптеров звалився на землю. Опісля прикріплена до нього імітаційна бомба вибухнула.

Інформаційна агенція "РИА Новости" з посиланням на власні джерела пише, що інцидент стався через порушення вимог безпеки під час планових занять.

За інформацією телеграм-каналу Baza, безпілотник вибухнув у руках одного з військових. Перед цим військовослужбовці намагалися його зловити.

Додамо, що боєприпасів в районі інциденту не було, тому загрози детонації немає.

Військова частина в Печензі, поблизу якої стався вибух

Що відомо про потерпілих

Попередньо, постраждали щонайменше 6 осіб. Вони є морськими піхотинцями та служили за контрактом. "РИА Новости" передають, що у всіх – незначні травми. Натомість "112" пише, що троє осіб перебувають у важкому стані. За даними видання "Известия", військовослужбовці зазнали осколкових і мінно-вибухових поранень.

Зараз усіх потерпілих екстрено перевозять до військового госпіталю у Североморську (приблизно 158 кілометрів від місця інциденту). Інформаційна агенція "СеверПост" повідомляє, що до місця події виїхали військові лікарі, зокрема з окружного госпіталю. Одну з медичних бригад доправляють вертольотом.

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Список осіб, які постраждали внаслідок вибуху у Мурманській області

Максим Кустов – старший сержант,

Сергій Трубкін – рядовий,

Дмитро Софеін – старший матрос,

Дмитро Галушков – сержант,

Аліхан Кріменчану – старший сержант,

Андрій Ісаєнко – молодший сержант.

Міноборони Росії наразі офіційних коментарів щодо інциденту не дає.

Довідка! Печенга – невелике селище біля російсько-норвезького кордону. Значну частину його жителів становлять військовослужбовці Північного флоту ВМФ Росії. Зокрема, тут дислокується 200-я окрема мотострілецька бригада.

Де стався вибух у військовій частині в Росії / Карта