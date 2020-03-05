03:49
5 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ ДЕНИС ШМИГАЛЬ РУСЛАН РЯБОШАПКА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Понти Абромовича. Російській піст у соцмережах
      Вєсті Кремля
      22:46, 4 березня
      Вєсті.UA: Кива приєднався до тюльпаноциду. Гончарук-рекордсмен
      Вєсті.UA
      21:44, 4 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ ДЕНИС ШМИГАЛЬ РУСЛАН РЯБОШАПКА

      У Росії у військовій частині стався вибух: багато солдат постраждали

      -
      У Мурманській області Росії під час навчань вибухнув боєприпас: 6 військових постраждали / ТАСС

      У військовій частині під містечком Печенга Мурманської області Росії стався вибух. Попередньо, здетонував імітаційний снаряд. У результаті щонайменше 6 морських піхотинців постраждали.

      Деталі інциденту

      Як повідомляє телеграм-канал "112", інцидент трапився під час навчань на полігоні в селищі Супутник. А саме у момент, коли військові відпрацьовували ведення бойових дій з допомогою безпілотних апаратів.

      Зверніть увагу! Вибух у Дніпрі: хлопчика, якому відірвало руку, прооперували

      Зрештою оператор не впорався з керуванням, і один із коптеров звалився на землю. Опісля прикріплена до нього імітаційна бомба вибухнула.

      Інформаційна агенція "РИА Новости" з посиланням на власні джерела пише, що інцидент стався через порушення вимог безпеки під час планових занять.

      За інформацією телеграм-каналу Baza, безпілотник вибухнув у руках одного з військових. Перед цим військовослужбовці намагалися його зловити.

      Додамо, що боєприпасів в районі інциденту не було, тому загрози детонації немає.

      Військова частина в Печензі, поблизу якої стався вибух 

      Що відомо про потерпілих

      Попередньо, постраждали щонайменше 6 осіб. Вони є морськими піхотинцями та служили за контрактом. "РИА Новости" передають, що у всіх – незначні травми. Натомість "112" пише, що троє осіб перебувають у важкому стані. За даними видання "Известия", військовослужбовці зазнали осколкових і мінно-вибухових поранень. 

      Зараз усіх потерпілих екстрено перевозять до військового госпіталю у Североморську (приблизно 158 кілометрів від місця інциденту). Інформаційна агенція "СеверПост" повідомляє, що до місця події виїхали військові лікарі, зокрема з окружного госпіталю. Одну з медичних бригад доправляють вертольотом.

      Ще один гучний інцидент! Масштабна аварія в Канаді: вибухнув поїзд із нафтою – відео

      Список осіб, які постраждали внаслідок вибуху у Мурманській області

      • Максим Кустов – старший сержант,
      • Сергій Трубкін – рядовий,
      • Дмитро Софеін – старший матрос,
      • Дмитро Галушков – сержант,
      • Аліхан Кріменчану – старший сержант,
      • Андрій Ісаєнко – молодший сержант.

      Міноборони Росії наразі офіційних коментарів щодо інциденту не дає. 

      Довідка! Печенга – невелике селище біля російсько-норвезького кордону. Значну частину його жителів становлять військовослужбовці Північного флоту ВМФ Росії. Зокрема, тут дислокується 200-я окрема мотострілецька бригада. 

      Де стався вибух у військовій частині в Росії / Карта 

      Коронавірус в Європі: в яких країнах зафіксували Covid-19
      4 березня
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Постраждалі Надзвичайні ситуації Вибух Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 00:30 Поширення коронавірусу: як в різних країнах борються з епідемією
      Іван Яковина
      4 березня , 22:48 Аваков залишається на посаді міністра: що треба про це знати
      Світлана Попова
      4 березня , 22:30 Ймовірність зняття санкцій ЄС з Азарова та Ставицького – 99%, – експерт
      Світлана Попова
      4 березня , 22:13 Головні новини 4 березня: в Україні змінився уряд і прем'єр-міністр
      Анастасія Зазуляк
      4 березня , 22:10 Олексій Чернишов очолив Міністерство розвитку громад і територій: що про нього відомо
      Альона Захарова
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук