В России в военной части произошел взрыв: много солдат пострадали
В воинской части под городком Печенга Мурманской области России произошел взрыв. Предварительно, сдетонировал имитационный снаряд. В результате по меньшей мере 6 морских пехотинцев пострадали.
Детали инцидента
Как сообщает телеграмм канал "112", инцидент произошел во время учений на полигоне в поселке Спутник. А именно в момент, когда военные отрабатывали ведение боевых действий с помощью беспилотных аппаратов.
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В итоге оператор не справился с управлением, и один из коптеров рухнул на землю. После прикрепленная к нему имитационная бомба взорвалась.
Информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на собственные источники пишет, что инцидент произошел из-за нарушения требований безопасности во время плановых занятий.
По информации телеграмм-канала Baza, беспилотник взорвался в руках одного из военных. Перед этим военнослужащие пытались его поймать.
Добавим, что боеприпасов в районе инцидента не было, поэтому угрозы детонации нет.
Воинская часть в Печенге, вблизи которой произошел взрыв
Что известно о пострадавших
Предварительно, пострадали по меньшей мере 6 человек. Они являются морскими пехотинцами и служили по контракту. "РИА Новости" передают, что у всех – незначительные травмы. Зато "112" пишет, что три человека находятся в тяжелом состоянии. По данным издания "Известия", военнослужащие получили осколочные и минно-взрывные ранения
Сейчас всех пострадавших экстренно перевозят в военный госпиталь в Североморске (примерно 158 километров от места инцидента). Информационное агентство "СеверПост" сообщает, что к месту происшествия выехали военные врачи, в частности из окружного госпиталя. Одну из медицинских бригад доставляют вертолетом.
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Список лиц, пострадавших в результате взрыва в Мурманской области
- Максим Кустов – старший сержант,
- Сергей Трубкин – рядовой,
- Дмитрий Софеин – старший матрос,
- Дмитрий Галушков – сержант,
- Алихан Крименчану – старший сержант,
- Андрей Исаенков – младший сержант.
Минобороны России пока официальных комментариев относительно инцидента не дает.
Справка! Печенга – небольшой поселок у российско-норвежской границы. Значительную часть его жителей составляют военнослужащие Северного флота ВМФ России. В частности, здесь дислоцируется 200-я отдельная мотострелковая бригада.
Где произошел взрыв в воинской части в России / Карта
В прошлом году в России произошли не менее 2 громких случая взрывов на режимных объектах:
- 8 августа на морской платформе в акватории Белого моря вблизи села Ньонокс в Архангельской области. В результате погибли 7 человек и еще не менее 13 получили тяжелые травмы. Часть госпитализировали с диагнозом радиационное облучение.
- 5 августа на военном складе под Ачинском , что в Красноярском крае. Новая волна взрывов произошла 9 числа. В результате по меньшей мере 17 человек получили ранения , а население соседней Каменки эвакуировали. Также в Следственном комитете РФ сообщили о смерти одного человека, правда его личность неизвестна.