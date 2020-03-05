В России в военной части произошел взрыв: много солдат пострадали

В воинской части под городком Печенга Мурманской области России произошел взрыв. Предварительно, сдетонировал имитационный снаряд. В результате по меньшей мере 6 морских пехотинцев пострадали.

Детали инцидента

Как сообщает телеграмм канал "112", инцидент произошел во время учений на полигоне в поселке Спутник. А именно в момент, когда военные отрабатывали ведение боевых действий с помощью беспилотных аппаратов.

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В итоге оператор не справился с управлением, и один из коптеров рухнул на землю. После прикрепленная к нему имитационная бомба взорвалась.

Информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на собственные источники пишет , что инцидент произошел из-за нарушения требований безопасности во время плановых занятий.

По информации телеграмм-канала Baza, беспилотник взорвался в руках одного из военных. Перед этим военнослужащие пытались его поймать.

Добавим, что боеприпасов в районе инцидента не было, поэтому угрозы детонации нет.

Воинская часть в Печенге, вблизи которой произошел взрыв

Что известно о пострадавших

Предварительно, пострадали по меньшей мере 6 человек. Они являются морскими пехотинцами и служили по контракту . "РИА Новости" передают, что у всех – незначительные травмы. Зато "112" пишет, что три человека находятся в тяжелом состоянии. По данным издания "Известия", военнослужащие получили осколочные и минно-взрывные ранения

Сейчас всех пострадавших экстренно перевозят в военный госпиталь в Североморске (примерно 158 километров от места инцидента). Информационное агентство "СеверПост" сообщает , что к месту происшествия выехали военные врачи, в частности из окружного госпиталя. Одну из медицинских бригад доставляют вертолетом.

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Список лиц, пострадавших в результате взрыва в Мурманской области

Максим Кустов – старший сержант,

Сергей Трубкин – рядовой,

Дмитрий Софеин – старший матрос,

Дмитрий Галушков – сержант,

Алихан Крименчану – старший сержант,

Андрей Исаенков – младший сержант.​

Минобороны России пока официальных комментариев относительно инцидента не дает.

Справка! Печенга – небольшой поселок у российско-норвежской границы. Значительную часть его жителей составляют военнослужащие Северного флота ВМФ России. В частности, здесь дислоцируется 200-я отдельная мотострелковая бригада.

Где произошел взрыв в воинской части в России / Карта

В прошлом году в России произошли не менее 2 громких случая взрывов на режимных объектах: