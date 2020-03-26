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      Потужний вибух стався у 5-поверхівці російського Магнітогорська: є жертви – фото, відео

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      У Магнітогорську стався вибух у багатоповерхівці / life.ru

      У російському Магнітогорську в одному з п'ятиповерхових житлових будинків прогримів потужний вибух. За попередніми даними, загинули 2 людини.

      Вибух стався близько 19:30 за місцевим часом (16:30 за Києвом), пише Интерфакс. Найімовірніше, у будинку вибухнув газ.

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      Під час інциденту загинули 2 людини. Ще щонайменше 31 особу оперативно евакуювали з багатоповерхівки. Кількість постраждалих – наразі уточнюють.

      За попередніми даними, вибух прогримів у квартирі на другому поверсі. Масштабна пожежа охопила другий і третій поверхи. На місці працюють рятувальники, за їх даними станом на 21 годину вогонь вдалося загасити.

      Як видно на опублікованих у мережі фото, з пожежі у будинку піднявся густий стовп чорного диму, а на подвір'ї зібрались кілька десятків людей.

      У Магнітогорську вибух спричинив сильну пожежу в багатоповерхівці: фото росЗМІ

       

      Вибух у російському Магнітогорську: відео

      У Магнітогорську під час вибуху в квартирі загинули 2 людини: відео

      Постраждалу під час вибуху жінку несуть у "швидку": відео

       

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини політики Вибух Жертви Пожежа Новини Росії
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