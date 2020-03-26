Потужний вибух стався у 5-поверхівці російського Магнітогорська: є жертви – фото, відео

У російському Магнітогорську в одному з п'ятиповерхових житлових будинків прогримів потужний вибух. За попередніми даними, загинули 2 людини.

Вибух стався близько 19:30 за місцевим часом (16:30 за Києвом), пише Интерфакс. Найімовірніше, у будинку вибухнув газ.

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Під час інциденту загинули 2 людини. Ще щонайменше 31 особу оперативно евакуювали з багатоповерхівки. Кількість постраждалих – наразі уточнюють.

За попередніми даними, вибух прогримів у квартирі на другому поверсі. Масштабна пожежа охопила другий і третій поверхи. На місці працюють рятувальники, за їх даними станом на 21 годину вогонь вдалося загасити.

Як видно на опублікованих у мережі фото, з пожежі у будинку піднявся густий стовп чорного диму, а на подвір'ї зібрались кілька десятків людей.

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